川普對台課徵32%對等關稅 工商協進會向政府提五大建議

美國總統川普宣布對18個經濟體課徵對等關稅，其中台灣將被課徵關稅更高達32%。工商協進會3日發布聲明表達關切，並向政府提出五項緊急建議，呼籲應立即啟動危機應變，全面評關稅對台灣整體產業的衝擊。

工商協進會提出的五大建議包括：

一，立即啟動危機應變，全面評估衝擊：評估關稅對台灣整體產業的衝擊。

二、強化對美溝通，力爭降低關稅：向美方表達關切，力爭降低關稅，強調台灣在全球供應鏈的重要性。

三、擴大對美採購與投資，深化合作：

1.擴大對美國能源、農產品等採購，協助台商赴美投資，爭取投資與稅負優惠。

2.積極推動簽署台美避免雙重課稅協定及投資保障協定，降低租稅障礙，保障投資權益。

四、提供產業援助，確保經濟韌性：提供稅務、融資等援助，確保國內經濟具備足夠的韌性，以應對外部衝擊。

五、加速產業升級、分散市場風險並加強國際合作：

1.提升產品競爭力，開拓新興市場，洽簽自由貿易協定（FTA）。

2.東南亞地區亦承受高關稅影響，可能對許多台商產生間接衝擊，建議政府與企業及早因應。

工商協進會表示，川普總統宣布實施對等關稅，台灣產品除了半導體之外被課徵32%關稅，遠超預期，將對台灣出口導向經濟帶來挑戰。工商協進會也將持續關注情勢，與政府工商界合作，維護台灣企業利益。