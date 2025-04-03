快訊

國家級警報響！11：47台南官田規模4.9淺層地震 最大震度4級

MLB／大谷翔平轟出再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄

任天堂Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 官方曝原因

川普對台課徵32%對等關稅 工商協進會向政府提五大建議

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策。新華社
美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策。新華社

美國總統川普宣布對18個經濟體課徵對等關稅，其中台灣將被課徵關稅更高達32%。工商協進會3日發布聲明表達關切，並向政府提出五項緊急建議，呼籲應立即啟動危機應變，全面評關稅對台灣整體產業的衝擊。

工商協進會提出的五大建議包括：

一，立即啟動危機應變，全面評估衝擊：評估關稅對台灣整體產業的衝擊。

二、強化對美溝通，力爭降低關稅：向美方表達關切，力爭降低關稅，強調台灣在全球供應鏈的重要性。

三、擴大對美採購與投資，深化合作：

1.擴大對美國能源、農產品等採購，協助台商赴美投資，爭取投資與稅負優惠。

2.積極推動簽署台美避免雙重課稅協定及投資保障協定，降低租稅障礙，保障投資權益。

四、提供產業援助，確保經濟韌性：提供稅務、融資等援助，確保國內經濟具備足夠的韌性，以應對外部衝擊。

五、加速產業升級、分散市場風險並加強國際合作：

1.提升產品競爭力，開拓新興市場，洽簽自由貿易協定（FTA）。

2.東南亞地區亦承受高關稅影響，可能對許多台商產生間接衝擊，建議政府與企業及早因應。

工商協進會表示，川普總統宣布實施對等關稅，台灣產品除了半導體之外被課徵32%關稅，遠超預期，將對台灣出口導向經濟帶來挑戰。工商協進會也將持續關注情勢，與政府工商界合作，維護台灣企業利益。

美國 關稅

延伸閱讀

川普提對等關稅 楊永明：中國可能很快取代美經濟地位

美對陸加徵34%對等關稅 陸分析師：「不完全對等」打開談判空間

送台積電換川普關稅禮 翁曉玲：賴清德對得起台灣人嗎

美對台課徵32%對等關稅 台積電ADR盤後大跌

相關新聞

川普對等關稅重砲！半導體逃過一劫 業界認為整體影響有限

美國總統川普於美東時間2日宣布對台灣的對等關稅稅率為32％，所幸半導體不在對等關稅的名單，台灣相關半導體廠正緊盯政府提出...

川普對等關稅數據怎來的？ 他曝可能算法 網：簡單粗暴

美國宣布各國對等關稅措施，美國總統川普說，台灣向美國課徵64%的關稅，所以美國擬向台灣課徵32％的對等關稅。投資達人「股...

川普對台課徵32%對等關稅 工商協進會向政府提五大建議

美國總統川普宣布對18個經濟體課徵對等關稅，其中台灣將被課徵關稅更高達32%。工商協進會3日發布聲明表達關切，並向政府提...

彭博推演關稅戰衝擊四情境 台對美出口 最糟恐減70%

美國總統川普預定美東2日下午4時（台灣3日清晨4時）宣布百年來最大規模的關稅措施，象徵開啟全球經濟風險新時代。彭博資訊根...

美國對等關稅措施 總統：有具體政策控管風險

美國對等關稅措施今（3）日揭曉，賴清德總統昨日表示，行政團隊已模擬各種可能稅率與措施，並整備全面因應方案，並強調政府有明...

富比世億萬富豪榜 林百里是台灣首富

財經雜誌富比世（Forbes）公布2025年億萬富豪榜，特斯拉和SpaceX執行長馬斯克擠下LVMH集團創辦人阿諾特，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。