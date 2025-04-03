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750之亂 NCC已啟動退費作業

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）年初引發「七五○之亂」，NCC代理主委陳崇樹表示，由於輸入案件、品項愈來愈多，NCC因增加審查成本而收取費用，但在民眾熱烈討論下，NCC會聽取民眾意見，並朝自用「免徵」方向修正。

國民黨立委陳雪生昨在立法院交通委員會質詢指出，希望NCC邀集實務界專家學者，妥善研議收費標準、對象，並針對藍牙功能設備到底要不要收費進行檢討，不要增加民眾負擔；此外，七五○規定上路之初，已有不少民眾被NCC收費，陳雪生也希望NCC儘速完成退費。

陳崇樹表示，為回應民意，並獲財政部同意，NCC停徵自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）輸入核准審查費一年，目前已啟動退費作業程序，將陸續聯繫進口人確認相關資料，儘速退費。此外，NCC希望免徵一年內能完成修正，若未能如期完成，會向財政部申請「停徵」展延。

國民黨 藍牙耳機 財政部

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