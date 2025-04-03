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金價飆高 央行潛在獲利1.2兆元

聯合報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行存放新店文園的黃金，隨著國際金價飆高，潛在獲利超過一點二兆元。圖為文園金庫外觀。本報資料照片
中央銀行存放新店文園的黃金，隨著國際金價飆高，潛在獲利超過一點二兆元。圖為文園金庫外觀。本報資料照片

中央銀行在新店文園有座戒備森嚴的「護國金山」，隨著國際金價飆高，這批黃金的潛在獲利十分驚人。美國總統川普的關稅政策搖擺不定，引發投資人焦慮，導致具避險功能的金價飆漲，我國央行握有一三六三萬盎司黃金，折算市值突破一點四兆元，扣除每盎司不到四百美元的成本價，潛在獲利超過一點二兆元。

立法院財委會立委陳玉珍、林德福與羅明才昨赴央行新店文園金庫視察，由央行副總裁嚴宗大接待、發行局局長鄧延達簡報。據了解，立委們除關注文園金庫的管理機制外，也詢問央行如何保存黃金，以及是否有妥適的維安控管機制等。

央行業務報告指出，截至今年二月底，央行持有黃金一三六三萬盎司，主要作為台幣的發行準備。

川普掀起全球關稅大戰，導致金價屢創新高，以昨日國際金價每盎司約三一三○美元、台幣匯率卅三元估算，央行持有黃金市值突破一點四兆元。

央行指出，新店文園庫區存放新台幣發行準備用黃金及白銀等貴金屬資產，攸關金融安定與國家安全至鉅，被列為「國家關鍵基礎設施」。而央行對庫區安全極為重視，與駐庫憲兵部隊合作無間，隨時保持嚴密警戒，並裝置現代化安控系統，庫區啟用迄今，從未發生任何維安事件，未來也將持續引進現代化維安機制，加強風險意識，繼續與憲警單位密切合作，以確保庫區安全無虞。

央行官員表示，儘管央行握有的黃金潛在獲利頗豐，但僅是「紙上富貴」，這些黃金主要作為台幣發行準備，央行並無出售、獲利了結的計畫。

台幣匯率 央行 金價

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