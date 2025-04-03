台電：10月不會報復性補漲 若電價快速調升恐讓物價上漲

電價審議會上周拍板4月電價凍漲，上演決策大逆轉，外界擔憂10月電價出現「報復性補漲」，對此台電董事長曾文生昨（2）日表示，為什麼要報復？電價審議委員來自社會各界代表，不認為一個理性的委員會會做出報復性漲價決定。

曾文生昨日接受節目專訪，談及此次電價凍漲關鍵原因。他指出，若此次直接快速調漲民生電價，很可能帶動物價上漲，且即使之後燃料價格回跌，物價也不會往下走，電價審議委員會在依據整體經濟情勢判斷後做出決議。

台電董座曾文生談話重點 圖／經濟日報提供

曾文生表示，目前台電淨值接近2,000億元，尚不至於資不抵債，也會努力節流、積極開源，但長期而言，若要儘可能達成平衡，仍需政府補貼才能彌補虧損，今年台電評估，如果不漲電價，大概會虧損500億元。

曾文生指出，南韓與台灣國情類似，產業類型也相當，兩國也是工業競爭國，但台電電價若能跟南韓一樣，台電2023年就會小賺，2024年也會賺錢，到了2025年甚至可將過去累虧都打掉。但台灣是否要選擇這樣的路徑？台灣做了不一樣決定。

曾文生表示，希望讓國內經濟環境穩定，因為電價一漲、萬物皆漲，帶給社會衝擊，肯定大過台電過去承擔4,000多億的虧損。

曾文生指出，電價審議會都是一群為國家做事的人，此次電價凍漲主因是，在川普關稅政策下，今年全球景氣變數較多，穩住台灣社會才是最重要的事。

另外對於供電，曾文生昨日表示，政府皆有將半導體、AI用電成長納入評估，2030年前供電無虞，台電會努力確保穩定供電，需大量用電的台積電、輝達都有算進去。