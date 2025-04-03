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台電補強「消波塊」 持續爭取撥補

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

台電董事長曾文生昨（2）日指出，台電是全民財產，也被形容為抵擋通膨「消波塊」，但消波塊也需要補強。他強調，撥補台電的投資一定會有效益，將持續向立法院爭取撥補。

曾文生表示，台電承擔社會責任、配合凍漲，惟因應用電成長、淨零排放及電氣化社會等多元目標，台電仍需持續投資，將持續溝通爭取政府補助支持，讓台電財務健全，繼續穩定國內供電與經濟民生，也期待電價長期而言可回歸電價審議基本原則，從燃料價格、發電成本和使用者付費角度合理調整。

對於核電，曾文生重申政府三大前提，包含安全、核廢料處理、人民支持，核能使用需要有嚴謹程序。

台電 曾文生 電價

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