央行擁「金山」 市值逾1.4兆

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行在新店文園有座「護國金山」，因美國總統川普關稅政策搖擺不定，引發投資人焦慮，導致具避險功能的金價飆漲，我國央行握有1,363萬英兩黃金，折算市值突破1.4兆元，扣除每英兩不到400美元的成本價，潛在獲利超過1.2兆元。

立法院財委會昨（2）日赴央行新店文園金庫視察，由央行副總裁嚴宗大接待、發行局局長鄧延達簡報。據了解，立委們除關注文園金庫管理機制外，也詢問央行如何保存黃金，以及是否有妥適維安控管機制等。

央行業務報告指出，截至今年2月底，央行持有黃金1,363萬英兩，主要作為新台幣的發行準備。

川普掀起全球關稅大戰，導致金價屢創新高，財委會立委也探詢我國「護國金山」市值與潛在獲利金額。以昨日國際金價每英兩約3,130美元、新台幣匯率33元估算，央行持有的黃金市值突破1.4兆元。

央行指出，新店文園庫區存放新台幣發行準備用黃金及白銀等貴金屬資產，攸關金融安定與國家安全至鉅，被列為「國家關鍵基礎設施」。 而央行對庫區安全極為重視，與駐庫憲兵部隊合作無間，隨時保持嚴密警戒，並裝置現代化安控系統，庫區啟用迄今，從未發生任何維安事件，未來也將持續引進現代化維安機制，加強風險意識，繼續與憲警單位密切合作，以確保庫區安全無虞。

央行 新台幣 金價

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