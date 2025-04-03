政府拚都更 將精進行政流程

建商期待大力推動防災型都更，並加速都更審議效率，對此內政部國土署昨（2）日表示，政府深知此問題重要性，過去已訂定都更審議指引，未來也將積極精進行政流程，讓都更推動更為順暢。

國土署表示，政府近年修正《都市更新條例》，讓法規更加清楚，並建立更具彈性的獎勵機制，此外，也持續優化行政流程，使申請程序更加簡明，以減少不必要延宕。

為協助地方政府更有效率審議案件，國土署已於2021年8月訂定《都市更新及爭議處理審議會審議指引》，提供標準化審查原則，希望能縮短審議時間，讓都更計畫能夠更快落實。

國土署坦言，制度上的優化固然重要，但要真正加速推動都更，仍然仰賴建商、地主及所有權人間積極協商與充分整合，公私部門共同努力凝聚共識，才能讓都更進程更為順利。