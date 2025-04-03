美對等關稅 賴總統：有因應方案

美國總統川普今公布對等關稅措施，身兼民進黨主席的賴清德總統昨指出，行政團隊已針對各種可能稅率與措施並模擬不同情境，推估可能的衝擊與影響，並整備全面的因應方案。行政院長卓榮泰透露，待美國結論出爐後，今天一早就會拍板詳細政策，並適時對外說明。

賴總統指出，政府有明確的戰略目標，更有具體、全面且涵蓋農業、工業等各產業的政策及工作方向，控管風險、回應國人關注與期待。

卓榮泰指出，美國關稅政策將影響世界貿易策略與方向，及各國與美國多邊、雙邊合作的內容，行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫在美國大選前就成立經濟外交工作小組，美選後成立台美經貿專案小組持續關注。

卓揆喊出「政府有準備、風險可控管、對產業有支持」，已準備多項方案，針對受不同衝擊產業給予足夠且充分的支持，一旦美國有具體結論，政府會微調方案成為正式的國家對策；預計今天一早擬定詳細政策，並於適當時間對外說明。

政院人士指出，外界常指台灣輸美產品稅率範圍可能落在最低百分之十，或是提高廿八個百分點，政府針對各項情境，無論高低，都有應對方案，降低農工產業衝擊，再與美方協商。

至於對等關稅是否影響台美廿一世紀貿易倡議談判，該人士說，美方公布的優先貿易政策中並未點名台灣，未來是否納入，現階段無法揣測。