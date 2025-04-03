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中共軍演傳影響LNG船進港 經部澄清：天然氣供應無虞

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

網路社群傳出有載運天然氣的LNG船，因中國大陸對台軍演而無法進港，經濟部昨（2）日澄清，中油公司無論靠卸高雄永安港、台中港的貨氣都未受中共軍演影響，國內天然氣供應無虞。

中共發動「海峽雷霆-2025Ａ」對台軍演，傳出有PTT網友發現，載運天然氣的LNG船被軍演擋住，凌晨早就掉頭迴避，直呼是共軍設下的限制。國民黨智庫副執行長凌濤昨日質疑，LNG船因繞行延遲進港，國安團隊卻保持沉默，如何讓國人安心？

經濟部昨日表示，該艘液化天然氣船依計畫應在4月2日進港靠卸，不過因提前於4月1日就抵達台灣南部海域，所以須在高雄外海繞行等候，並依契約規定，定時向永安廠回報船舶位置及預計抵港時間，此為液化天然氣船提早抵達目的地的正常作業，台灣中油對船舶動態均有密切掌握。

經濟部表示，過去一年來三度發生類似錯假訊息在網路社群及部分媒體流傳，造成社會與民眾不安，深感遺憾，期盼大眾能理性分辯，共同遏止虛假訊息惡意傳播。海巡署也表示，網傳LNG船是因入港時間排程在外海等候，已泊靠在高雄興達港天然氣接收站。

中油公司 液化天然氣船 經濟部

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