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彭博推演關稅戰衝擊四情境 台對美出口 最糟恐減70%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普預定美東2日下午4時（台灣3日清晨4時）宣布百年來最大規模的關稅措施，象徵開啟全球經濟風險新時代。路透
美國總統川普預定美東2日下午4時（台灣3日清晨4時）宣布百年來最大規模的關稅措施，象徵開啟全球經濟風險新時代。路透

美國總統川普預定美東2日下午4時（台灣3日清晨4時）宣布百年來最大規模的關稅措施，象徵開啟全球經濟風險新時代。彭博資訊根據四種假設情境推估美國貿易夥伴所受衝擊，最糟情境下，台灣輸美產品稅率恐提高28個百分點，中期對美出口將銳減70%。

野村控股首席經濟學家蘇巴拉曼指出，川普政府的對等關稅，依不同人會有不同解讀，若直接比照貿易夥伴對美國貨品的關稅稅率，還算清楚，但「我們認為，美方認定的對等關稅標準可能會更廣、更難以量化」。

美國與貿易夥伴關稅稅率 圖／經濟日報提供
美國與貿易夥伴關稅稅率 圖／經濟日報提供

過去幾個月來，分析師一直設法預測美國各類關稅政策的可能衝擊。高盛預測，美國對所有國家的平均關稅稅率今年將提高15個百分點，可能推升核心通膨、削弱經濟成長，並加劇衰退風險。

彭博經濟學家評估四種假設情境，對美國15大貿易夥伴的衝擊。首先是美國以最大限度對貿易夥伴徵收對等關稅、且貿易夥伴課徵報復關稅幅度為美國加徵幅度的一半；其次為美國以最大限度徵收關稅、貿易夥伴不予報復；第三是美國關稅以最大限度的一半幅度徵收關稅、夥伴國報復幅度為美國加徵幅度的一半，最後是美國以最大限度的一半幅度對徵收關稅，貿易夥伴不報復。

彭博分析，若美國以最大限度對貿易夥伴徵收對等關稅，中國大陸輸美產品關稅稅率將暴增54個百分點，印度激增53個百分點，歐盟提高52個百分點，這三國受到的衝擊可能最大，但經濟產值受衝擊的程度較低。

加拿大和東南亞國協（ASEAN）輸美產品關稅稅率也可能遭大幅上調，但這些經濟體對美國需求依賴程度更高，關稅措施可能更具破壞力，加拿大和越南可能是最大輸家。美國對越南課徵對等關稅，將再度衝擊Nike、愛迪達（Adidas）、露露檸檬（Lululemon）等運動服飾品牌，勢將牽動台灣供應鏈。

彭博分析顯示，若美國以最大限度徵收對等關稅，台灣輸美產品關稅稅率將提高28個百分點，若貿易夥伴報復幅度為美國加徵幅度的一半，台灣在2030年前對美出口將暴減70%；若貿易夥伴不報復，將下滑63%。若美國關稅以最大限度的一半幅度徵收關稅、貿易夥伴的報復幅度為美國加徵幅度的一半，台灣的對美出口將減少42%，若貿易夥伴不報復，則可能下滑35%。

然而，台灣經濟遭受的衝擊可能比加拿大、越南等國更輕微，因為台灣仰賴對美出口的附加價值占比估算為6%。

不過，彭博也指出，由於美國政府幾乎沒有預先提供對等關稅的任何指引，加上川普難以預測的行事風格，且全球貿易體系盤根錯節，因此模型估算的誤差範圍可能很大。

彭博 美國 關稅

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