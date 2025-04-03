美國對等關稅措施 總統：有具體政策控管風險

美國對等關稅措施今（3）日揭曉，賴清德總統昨日表示，行政團隊已模擬各種可能稅率與措施，並整備全面因應方案，並強調政府有明確戰略目標，有具體、全面政策來控管風險；政院人士表示，今日向賴總統報告後，將對外說明因應方案。

美國總統川普祭出對等關稅，在公布前，各種情境眾說紛紜，有外媒推估台灣輸美產品稅率最糟恐提高28個百分點。政院人士透露，外界所提各種情境都已盤點，並評估在各種情境下，農工產業會有哪些衝擊、該如何因應，「不要造成過度樂觀，也不要過度恐慌」。

2024年台灣對美國出口貨品 圖／經濟日報提供

據了解，各部會積極備戰、加班緊盯白宮動態，財經部會各就各位，並已分配任務與因應段落，要在最短時間內釐清美國關稅新政，完成盤點後，預計今日上午向賴總統報告，並拍板具體因應策略，預計下午向外界說明。

身兼民進黨主席的賴總統昨日在民進黨中常會提到，行政團隊已模擬各種可能稅率與措施，推估可能衝擊與影響，整備全面因應方案，並強調政府有明確戰略目標，有具體、全面且涵蓋農業、工業等各產業政策及工作方向來控管風險。

行政院長卓榮泰昨日表示，因應美國新一輪關稅措施，無論面臨何種狀況，政府皆已做好通盤準備，對台灣而言風險可控管，政府針對各產業可能面臨衝擊，已制定不同因應策略，並因應美方所公布關稅措施，調整成國家整體對策，針對產業可能衝擊將給予足夠且充分支持」。

卓榮泰表示，行政團隊數月來已在前述原則下不斷研析，將適時對外公布詳細對策，讓人民和產業安心，同時也要向國際社會展現「台灣穩定，世界就會穩定；台灣產業持續發展，世界就會發展」的決心。

過去一個月以來，川普政府釋出的對等關稅風向莫衷一是，外媒亦有多套評估劇本，台灣受影響程度，從稅率10％、到一舉提高28個百分點，各種估算都有。

政院知情人士表示，「各種想得到的情境都有評估」，不管是10%、20%、25%等數字都有，對等關稅或平均關稅等情境亦有沙盤推演，要待最終版本出爐後，才能對外宣布因應策略，不要造成過度樂觀、也不要造成過度恐慌。

政院人士強調，進出口占我國GDP比重高，政府過去在拓展經貿上付出許多力量，接下來一定會提出對策，讓產業有信心去面對，政院人士分析，各國因應措施大致會相同，但會參考川普政府公布稅率落點、再提出更具體因應措施。

此外川普政府上任後，台美21世紀貿易倡議協商傳出停滯。政院人士解釋，美國優先貿易政策是檢討與各國協定間未來運作，「但是他沒有點名我們」，且台美間溝通管道不只是21世紀貿易倡議，還包含台美貿易暨投資架構協定與台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）。