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富比世億萬富豪榜 林百里是台灣首富

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

財經雜誌富比世（Forbes）公布2025年億萬富豪榜，特斯拉和SpaceX執行長馬斯克擠下LVMH集團創辦人阿諾特，成為全球首富。台灣共54人進榜，比去年多四人，前三名仍是由廣達集團創辦人林百里、鴻海集團創辦人郭台銘，以及「鞋王」宏福實業老闆張聰淵包辦，其中更有六人是首度進榜。

根據富比世，馬斯克的資產淨值為3,420億美元稱霸全球億萬富，Meta執行長祖克柏以2,160億美元的資產淨值，從去年的第四名爬升至第三名，亞馬遜創辦人貝佐斯資產淨值為2,150億美元，仍是全球第三大富豪。

甲骨文創辦人艾里森身價1,920億美元，排名前進一名至第四，去年的榜首阿諾特與家族資產淨值降至1,780億美元，排名掉到第五，也是2017年來最低排名。富比世使用今年3月7日的股票價格和匯率計算資產淨值。

林百里以117億美元的資產淨值傲視台灣富豪，在全球排名第210，台灣第二富豪為位居第227名的郭台銘，資產淨值109億美元，全球排第264名的張聰淵，以102億美元身價為台灣第三。富邦集團的蔡明興、蔡明忠兩兄弟分別為台灣第四、第五有錢。

這次有六個台灣人首次進榜，包括廣達（2382）副董事長兼總經理梁次震（台灣排第34）、精銳科技董事長張重興（台灣排第41）、星宇航空董事長張國煒（台灣名列第47）、台積電元老曾繁城（台灣排名第50）、健策精密工業董事長趙宗信（台灣排第51）、健策精密工業副董事長趙永昌（台灣排第53），寶成國際集團創辦人蔡其瑞則是2021年進榜後，今年再度進榜。

富比世表示，今年全球有創紀錄的3,028人進入億萬富豪榜單，比去年多了247人，也是全球億萬富豪人數首度突破3,000人大關，總身價達到破天荒的16.1兆美元，比美國和中國大陸以外的任何一國國內生產毛額（GDP）都還多。

淨值 董事長

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