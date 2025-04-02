因應川普關稅新政 卓揆提三大原則研析對策：適時公布對策

針對美國總統川普將於美國時間2日宣布關稅措施，行政院長卓榮泰2日表示，行政團隊數月來已從「政府已有準備、風險可控管、給予足夠且充分的支持」等三大原則下不斷進行研析，將適時對外公布詳細對策，讓人民和產業安心，同時也要向國際社會展現「台灣穩定，世界就會穩定；台灣產業持續發展，世界就會發展」的決心。

卓榮泰2日接見「第32屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」時表示，因應美國即將公布新一輪關稅措施，政府已做好通盤準備，針對各產業可能面臨的衝擊，制定不同因應策略，將適時對外公布詳細對策，讓人民和產業安心，同時也向國際社會展現政府穩定臺灣產業發展的決心。

美國新一輪關稅措施將影響全球經濟發展的方向，也影響我國與美國雙邊及多邊合作。卓榮泰指出，在行政院副院長鄭麗君及秘書長龔明鑫帶領下，行政院於美國大選前後已分別成立「經濟外交工作小組」與「台美經貿工作小組」，不僅持續關注相關情勢發展，也已擬定多項策略方案，將視新一輪關稅措施宣布後妥予因應。

因應美國新一輪關稅措施，卓榮泰提出三大原則，首先是「政府已有準備」，不論面臨何種狀況，政府皆已做好通盤準備；其次是「風險可控管」，儘管有風險存在的可能，但對台灣而言是可控管的。所謂「可控管」，是政府針對各產業可能面臨的衝擊，已制定不同因應策略，並因應美方所公布的關稅措施，調整成國家整體對策；最後，將針對產業可能面臨的衝擊，「給予足夠且充分的支持」。