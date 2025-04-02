黃建賓爭取太空產業鏈納入台東 國科會允鼓勵投資

國科會宣布國家火箭發射場落腳屏東縣九棚村，國民黨立委黃建賓邀集國科會、國發會舉行會議，要求中央將同樣為候選場址的台東納入太空產業鏈規畫，鼓勵企業投資，帶動就業、觀光；國科會允諾，未來國家發射場的周邊規畫將納入台東同步發展，國發會也表示會透過數位游牧等計畫，吸引人才進駐台東。

黃建賓指出，在中央公布國家火箭發射場選址前，就不斷向國科會、國家太空中心表達，發射場確定後，中央也必須研議將一定比例相關設施設置於未入選區域，而非獨厚特定區域，這樣才能帶動地區均衡發展。

黃建賓表示，本周一邀請國科會、國發會舉行會議，再次表達台東鄉親的期盼，希望中央將同樣適合發展太空產業的台東，納入太空產業廊帶規劃，像是火箭及衛星相關零組件研發、製造、組裝等產業，目前仍主要在西部，希望中央與地方合作，創造投資誘因，鼓勵企業設廠台東，帶動就業機會，吸引青年返鄉。

黃建賓說明，國科會當場也給予正面回應，目前已規畫在台東設置太空科普、科教及文化等措施，如太空博物館或教育館，未來也會與民間溝通，鼓勵相關太空產業進駐台東；國發會也表示，會透過數位游牧等計畫，吸引人才進駐台東。

黃建賓表示，先前在質詢國科會主委吳誠文時，吳就表示台東縣南田村也是適合國家火箭發射場的位置，而根據媒體報導，國科會有意將同樣被列為候選場址的台東縣南田村，納入太空產業及觀光規畫，興建合適的太空建設或設施，未來甚至可發展太空觀光套裝行程，形成「台版NASA廊道」。