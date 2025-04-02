川普高關稅 催生新「一邊一國」？童子賢：綠色經濟領導權或將易主

美國對等關稅大招倒數計時，製造業能如期回流讓美國再次偉大？和碩（4938）董事長童子賢指出，市場永遠比政府聰明，美國部分⼯業產品的國際競爭⼒下滑，可比喻是患了「富貴型」的「荷蘭病」，高端服務業取代工業成「贏的方程式」，美國打造的經濟戰線已讓世界演變一邊一國（美國跟非美國），綠色經濟領導權或將由歐盟、中國大陸、印度取代。

川普上任不到兩個月帶來動盪效應，童子賢指出，川普背後目的難以捉摸。幸運的是，全球各國企業都面臨同樣難以捉摸的川普，而非獨有台灣獨自承受。他建議台灣企業在川普狂潮中，可以兩對策因應。1.短期現象短期⽅法解決、長期現象長期⽅法解決，2.檢視⾃⼰的經營基本條件來做決策。

童子賢指出，台灣科技業與美國技術、訂單、消費市場關係都⼗分密切，台灣與舊⾦⼭灣區早已形成科技走廊，被稱為「灣與灣的合作」。因此審視現實因素，當前台灣科技產業順應現實（川普狂潮）⽽跟著美國政府政策⽅向走。

童子賢指出，台灣數⼗年來同步跟隨矽⾕的知識進展與科技應⽤，世界上恐怕很少有地⽅出其右，1970年代矽⾕以走在前端創新聞名，⽽後端⼤量製造很快就落入亞洲，從⽽形成亞洲與美國的分⼯體系，而亞洲分工最初是指日本，但是不久台灣就介入了蘋果供應鏈，台灣的宏碁（2353）、廣達（2382）開始承接蘋果筆電製造，強大的產業鏈把美國品牌IBM、HP、Dell、蘋果電腦從「⼤量製造」推向「海量製造」。

川普希望透過關稅政策吸引製造業回流，讓美國再度偉大（MAGA），童子賢指出，美國經濟結構已變，即使美國總統權力再大，也難以改變現實。

美國造船工業盛世已被中國大陸及韓國取代，戰後美國製造業曾連續20年雇用超過非農人口1/3勞動力，但現在僅剩8%，取而代之是高端服務業崛起。

「高端服務業是商業體系中獲利豐厚的領域」童子賢表示，該產業吸納最多精英人才，戰後，承平時期讓美國經濟體系開始以追求獲利為導向，⽬前美國GDP占比約為農業1%、⼯業17.6%及服務業81.4%（依2022年統計）。

美國製造業盛極而衰 是富貴型荷蘭病？

以美國造船工業為例，日本1941年偷襲珍珠港事件摧毀美軍太平洋艦隊，激怒美國啟動工業體系以面對日本的挑釁，大量產能開出，然而，2024年全球造船業情形丕變，中國大陸占全球造船產業59%、南韓占25%、⽇本占10%，其餘6%被⼗數個國家分享，美國造船業於其中占比微乎其微。

童子賢分析，導致美國盛極一時的造船業衰退，是以獲利為決策重點，「因為在美國從事造船業是不智的」，造出貨櫃輪、散裝貨輪的技術已經不是壟斷技術，因此考慮韓國與中國大陸的⼯資成本較低、⼯⼈勞動意願較強下，導致韓國、中國大陸造船業競爭⼒較強，美國造船⼯業因此節節衰退。

童子賢指出，以獲利角度來看，⾼端服務業是美國富裕的基礎，是美國的「贏的⽅程式」。但從製造業逐漸流失的觀點看，⼀個強權如美國，從船艦製造、晶片製造、⼿機製造到汽⾞製造的能⼒如果都流失，童子賢反問：那代表什麼意義？

童子賢指出歐巴⾺擔任總統時，曾經請教蘋果創始⼈賈伯斯，他問賈伯斯如何讓製造蘋果產品的製造線回歸美國？據說史蒂夫賈伯斯直⽩回答他「抱歉，總統先⽣，那些⼯作不會回來了」。

美國數十年來從影視、娛樂、科技、半導體設計、電⼦商務平台、跨國⾦融、速食餐飲、快捷郵遞到衛星通信，甚⾄⾼等教育都獨步全球，帶來國家豐厚收入，如果要望向陰暗面，就是對內排擠了製造業的就業意願，美國部分⼯業產品國際競爭⼒下滑，可以比喻成美國患了「富貴型」的「荷蘭病」。

童子賢指出，並非⽇本、加拿⼤、墨⻄哥，更不是台灣「偷走」了美國的製造業。經濟學家海耶克曾說「市場比政府聰明」，童子賢指出，其實消費者要掏⼝袋時也比政府聰明，若同一款車在美國或其他地方製造，品質一樣，但價格有高有低，消費者一定會買美國車嗎？

他指出，全球的經濟流動走向更多是握在消費者的意願上，全球的消費者肯不肯買美國製造業產品，是川普也無奈他何的事。

綠色經濟受挫 新一邊一國成形

最後他也認為，雖美國退出巴黎氣候協定，只是對綠色經濟帶來逆流，而不至於反轉潮流。「如果美國放棄防⽌地球暖化的全球領導權，則中國、歐盟、印度可能接⼿領導。」童子賢分析，川普⿎吹⼤量開採美國⽯油與天然氣以降低國內能源價格、以降低通膨、以增加美國財富，這在美國經濟⾯都是正確的。

童子賢分析，川普的諸多風電批評跟取消電動車補貼，影響都只限於美國，因為美國的電動⾞占2023年全球電動⾞占比只有7.6%，反⽽歐盟加英國占比超過20%，中國大陸電動⾞全球占比達29%，因此未來電動車綠色經濟領導權反而可能落入歐洲或中國大陸手中。用電大國中國大陸及印度很可能是未來防止地球暖化議題的實質影響力國。

童子賢指出，川普以⾼關稅打造的經濟戰線，卻讓大家發現世界卻已隱約形成「⼀邊⼀國」現象，也就是透過與世界各國、歐盟的關稅戰、格陵蘭話題、巴拿⾺運河話題後，世界隱約在經濟與結盟上分成美國A國(America)與R國 (Rest of the World)，這種現象姑且稱為「A國R國，⼀邊⼀國」。 或許大家可以猜猜看，川普總統四年執政期滿時，美國會不會「被」偷走世界領導地位！？