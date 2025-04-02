十年磨一劍！台韓經貿數據競逐 多指標我國皆優於南韓

針對台韓近年經貿發展的比較分析，根據經濟部統計資料顯示，近十年我國經濟增速較南韓快，不僅按美元計算的台韓人均GDP差距縮小，且近十年我國固定投資平均增幅優於南韓，我國製造業附加價值率也高於南韓，目前S&P Global、IMF及ADB等國際機構均預測我國2025年經濟成長將高於南韓，顯示我國經濟表現相對穩健。

經濟部指出，台韓均屬於地窄人稠，高人口密度國家，經濟發展模式與產業結構類似，但近十年我國經濟增速較南韓快，我國平均每年經濟成長3.2%，優於南韓的2.5%。

此外，近十年台韓投資與產業結構也都出現變化。經濟部表示，投資為驅動我國經濟成長的重要動能來源，觀察固定投資平均年成長率，我國2015~2024年平均年成長4.5%，優於南韓之2.5%。

而隨製造業持續投資高附加價值產業，我國製造業占GDP比重由2015年31.4%上升至2024年35.2%，提高3.8個百分點，南韓則由2015年30.2%降至2024年28.9%，下滑1.3個百分點。

再觀察台韓兩國製造業附加價值率變化，我國自2015年起超越南韓後，兩國差距有擴大之勢，2022年我國製造業附加價值率已高出南韓8.6個百分點。

深入就製造業各業觀察，經濟部指出，我國主要集中在電子及精密儀器業，2023年占製造業57.5%，較2014年提升8.3個百分點，主因受惠全球人工智慧等新興應用推展，推升我國半導體、資通訊產品附加價值迅速攀升，近十年平均年成長8%，優於整體製造業的4.8%。南韓亦以電子及精密儀器業居大宗，但占比較我國低，產業分布相對分散。

至於在出口結構變動方面，經濟部指出，近十年我國出口成長力道優於南韓，我國平均成長4%，南韓1.8%。就規模值觀察，2018年以前南韓出口約為我國的1.8倍，近年則逐漸拉近差距，自2020年至2024年皆低於1.5倍。

中國大陸及香港、美國同為台韓前二大出口市場，但美中貿易戰引發全球供應鏈重組，台、韓皆出現中國大陸及香港比重下降，美國上升的現象。

台韓對中國大陸及香港出口皆以電子零組件為最大宗，我國占比逾六成，南韓占41.0%，較2015年分別上升21.2個百分點及16.3個百分點，十年平均年增6.6%及5.7%。

而我對美出口以資通與視聽產品為最大宗，2024年較2015年提升38.5個百分點，十年平均年增23.7%，表現最為突出。南韓主要對美出口貨品為汽機車，2024年占33.2%。