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川普將宣布對等關稅政策 政院：無論高低都有模擬演練

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台美關係示意圖。圖／本報資料照片
台美關係示意圖。圖／本報資料照片

美國總統川普將公布對等關稅措施，行政院台美經貿工作小組明將根據內容拍板因應對策。政院人士指出，各種情境都會盤點，無論低或高，比如川普常喊的10％、25％，抑或是外媒預測的增加28個百分點，一定會協助產業度過關稅難關，維持競爭力，再與美方協商。

針對川普新政，政院人士分析，川普上任後頒布美國優先貿易及優先投資兩項政策，要求財經部門重新檢視美國整體對外貿易關係，鎖定對美有貿易逆差，盼振興美國經濟、再工業化及科技再強大，也制定嚴格的外國人投資審查條例。

政院人士認為，「課稅」成為川普解決貿易逆差的主要作法，所謂「對等關稅」重點為「fair and reciprocal」，也就是公正互惠，但至今沒人知道怎麼計算，能確定的是，美方會對每個國家有「特定稅率」，適用於所有進口產品。

據統計，我國去年對美進口占整體進口總值11.8%，農產品占7.9%，工業產品占92.1%，主要以石油及其製品為大宗，及台美雙方零關稅的資通訊產品及電子零組件；對美出口中，農產品占0.8%，工業產品占99.2%，其中包括AI伺服器、筆記型電腦、無線通訊設備及顯示卡等資通訊產品，而積體電路及記憶體等則占69.3%。

政院人士表示，台灣對美出口許多工業產品，農產品雖不高，但美國對台出口的農產品有一定數量。2018年在美中貿易糾紛下，廠商回流台灣或到東南亞，最多的是資通訊產品，自那時開始，資通訊產品出口到美國高達7成，目前雙方對此的關稅都是零。

政院人士說明，依美方計算，美國工業產品平均關稅約3.1％，台灣為4.8％，農產品部分美國平均關稅為5％，台灣為16.6％。

該人士強調，對等關稅並非針對台灣單一國家，而是世界各國，目的是解決貿易逆差。行政院去年11月已邀相關部會成立台美經貿工作小組，模擬推估各項可能措施，並研擬相關方案，相信能給產業強力支持。

目前川普加徵關稅的前例有10%、25％，也有媒體預測將對台提高28個百分點，政院人士說，無論低或高，各種情境都會盤點，也會評估後續對農工產業的衝擊，政府應提供何種因應措施；目前仍不清楚美方會用哪套劇本，待美方確定稅率落點，屆時才能提出具體措施協助業者，現階段不宜揣測，造成過度樂觀或恐慌。

該人士認為，美國還是台灣重要的貿易夥伴，任何情境都要預先模擬演練，一旦公布後，一定會協助產業度過關稅難關，維持競爭力，再與美方協商；由於進出口在台灣GDP占比很重，政府過去在拓展貿易上花費很大力量，也希望不要有差別待遇，這是業者最擔心的。

至於對等關稅是否影響台美21世紀貿易倡議談判進度，政院人士說，美方公布的優先貿易政策中並未點名台灣，未來是否納入，現階段無法揣測，他認為這些都是好的溝通管道，包括經濟繁榮夥伴對話（EPPD）等措施在內，仍待美方措施出爐。

台美 川普 美國

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