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為提升直聘服務成效 勞部：擴大開放引進印尼農業及機構看護移工

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

為提升國對國直聘服務成效，勞動部2日宣布除原提供製造業直聘專案選工服務外，目前已與印尼達成共識，進一步開放機構看護雇主及農業（含外展農業）雇主均可透過「直接聘僱聯合服務中心」（下稱直聘中心）辦理專案選工服務，直接自印尼引進機構看護及農業（含外展農業）移工，快速又簡便。

勞動部表示，積極鼓勵雇主辦理直接聘僱、減少雇主及移工仲介服務等費用負擔為既定政策，因此自2008年起成立直聘中心，提供電話臨櫃諮詢、雙語通譯及專人一案到底等服務。另為協助未委託仲介服務的直聘雇主能夠直接自境外引進移工，勞動部自2016年起陸續與各移工來源國合作推動製造業專案選工服務，為擴大推動專案選工服務，於2024年與印尼協商同意開放機構看護雇主及農業（含外展農業）雇主亦得以直聘專案選工方式，直接自印尼引進機構看護及農業（含外展農業）移工。

勞動部指出，直聘專案選工服務是以直聘中心為受理窗口，由直聘雇主向直聘中心提出引進移工需求，交由移工來源國協助招募雇主需求人數的3至5倍移工，提供雇主選擇以在臺書面、視訊或親赴海外等方式進行選工，再由直聘中心及移工來源國協助辦理錄取移工入國工作事宜。如此雇主除可於指定期間內快速自國外引進合適的移工外，解決雇主招募聘僱移工的需求，同時替自己及移工省下國內外仲介費用，雇主也可藉此營造和諧的勞資關係，創造勞雇雙贏。

勞動部還提到，為協助雇主以直聘專案選工方式引進移工及辦理移工入國後管理作業，直聘中心設有越語/印尼語/泰語/英語雙語諮詢人員，可協助雇主與移工溝通，並提供專人一案到底的服務，協助雇主案件追蹤管理及聘僱移工在臺期間應辦事項的主動提醒通知，包含透過電話及簡訊提醒雇主辦理入國通報、健康檢查、居留證及聘僱許可等應辦事項、提醒雇主辦理移工聘僱期滿的續聘等，強化雇主自行聘僱及管理移工事宜，讓雇主不漏接訊息。另外，雇主可以上直聘中心網站（https://dhsc.wda.gov.tw）外國人聘僱後管理專區，查詢後端管理服務資源。

勞動部為擴大推動直聘專案選工服務，協助直聘雇主自境外引進更多工作類別的移工，已持續透過雙邊會議與各移工來源國進行協商。另雇主如對於直聘各服務項目內容或申辦移工過程有任何疑問，需進一步瞭解諮詢，都可上直聘中心網站查詢或洽服務專線02-66130811，除了中文，也有提供英語/越南語/泰語/印尼語諮詢服務，或撥打1955免付費專線（按1再按5），將由專人提供服務。

勞動部 移工 農業

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