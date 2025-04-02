備貨需求升溫 南亞科3月營收27.53億元、月增逾兩成

DRAM大廠南亞科技(2408)今(2)日公佈2025年3月份自結合併營收為27.53億元，月增加21.12%，明顯下游擔心美國川普4月課徵對等關稅，提前在3月備貨，推升營收升溫，不過仍比去年同期減少18.83%。

南亞科累計首季合併營收為台幣71.88億元，比去年同期減少24.36%。

南亞科總經理李培瑛稍早提出今年展望比他春節前法說會所持的看法更趨樂觀。他說，主因包括中國等區域刺激方案，已帶動DRAM需求、主要大廠也傳出停產DDR4及DDR3 DRAM的規畫、大陸記憶體廠現階段仍專注手機用的低功耗DDR4產品、主要DRAM大廠仍傾注大部分資源擴增HBM產能及市場DRAM庫存逐步回復健康。

李培瑛維持先前預估DRAM產業景氣本季觸底回溫的基調，並比先前較為樂觀些。但他坦承中國大陸持續擴增DRAM產能，確實帶給各廠競爭壓力，三大廠規畫停產DDR4產品，也呼應這個壓力使之必須減產因應。

此外，DeepSeek已激發邊緣AI快速崛起。李培瑛認為南亞科不會與三大廠及陸廠正面對陣，必須透過差異化，開創新商機，才能扭轉虧損，並抓住AI從雲端到邊緣端快速發展的機會。