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聯電、格羅方德合併 高盛：仍有高度不確定 給予「中立」評等

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

針對市場傳出聯電（2303）與格羅方德合併一事，高盛在最新報告中指出，由於雙方核心業務均屬於傳統晶圓代工，市場高度重疊，因此認為潛在的合併案所帶來的營收綜效有限，且市場競爭格局不變、地理擴展效益不明確、還有監管風險的審查，使得最終合併落實仍具有高度的不確定性。因此高盛維持聯電「中立」評等、目標價39元不變。

高盛表示，由於雙方都專注於22、28奈米及更成熟的製程技術，兩者皆是傳統的晶圓代工領域，加上兩家公司都聚焦於汽車、通訊、消費性電子、及工業應用等市場，市場區隔高度重疊。

因此若雙方合併，可能形成一個地理分布更為多元的實體，其中聯電以亞洲為主的業務，可補足格羅方德聚焦美國及歐洲的營運布局。然而，高盛認為，此類地理多元化未必能自然轉化為營運綜效，特別是雙方現有的客戶群或供應鏈已能充分滿足需求。

高盛分析，聯電在此次產業下行周期中，憑藉持續優化的客戶與產品組合，已展現出超越周期的獲利能力提升。然而，在日益加劇的競爭可能對其2025年及之後的定價前景產生壓力。更重要的是，持續的價格競爭可能限制聯電的估值進一步提升空間，因投資者對定價前景的疑慮將形成制約，因此維持「中立」的評等。

晶圓代工 聯電 高盛

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