「各情境皆盤點」川普對等關稅風暴將至 政院人士：有準備因應措施

美國總統川普將在4月2日（台灣時間4月3日清晨）公布對等關稅措施。彭博據四種假設情境推估美國貿易夥伴所受衝擊，最糟情境下，台灣輸美產品稅率恐提高28個百分點，據推算，在中期對美出口將銳減70％。政院人士透露，目前外界的各種情境都會盤點、也會評估，在各種情況下農工產業會有怎麼樣的衝擊、該如何因應。

政院人士強調，川普政府主要是為了解決貿易逆差，並不是針對台灣，而是針對所有國家，台灣因為過去川普第一任的時期，很多IT產業布局台灣，造成比較大的順差，面對這情勢，行政院長卓榮泰去年11月指示副院長鄭麗君與台美經貿工作小組針對美方不同情境推估可能影響跟方案，經過這幾個月，已經有初步結論，會對國內農工產業有強力的支持，同時也要求對所有資訊有所掌控 評估分析產業面對這一波的各種情境。

面對外界推估的各種情境，包括調整10％至20％都有，政院人士解釋，各種情境都會盤點、都會評估，近期也密切討論在這樣情況下，對於農工產業可能衝擊，政府應該怎麼樣的因應措施都有準備，但仍要看4月2日公布的情況，「來因應我們手上有哪些選項」。