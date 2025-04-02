AI 需求暢旺供電無虞？ 曾文生：2030年前供電沒有問題

台電董事長曾文生2日表示，政府皆有將半導體與AI相關用電成長納入供電評估規畫，2030年前供電沒有問題，台電也持續會有新機組上線，台電會努力確保穩定供電。

曾文生還指出，需要大量用電的台積電（2330）、輝達（NVIDIA）也都有算進去，但台灣用電增長最多的不是AI應用，而是AI設備生產這一端，但AI需求是現在拉動經濟成長非常大的面向，台電一定會盡力滿足需求。

曾文生1日接受廣播節目《齊有此理》專訪，節目今天播出，關於供電議題，做了以上表示。

談及核能議題，曾文生則說，總統、行政院長和經濟部長都多次強調，「安全、核廢能處理、人民支持」是核能使用三大前提，由核安會審查、台電執行，需要依據嚴謹的程序。此外，若後續核廢料無法解決，將造成世代正義問題，現況如高、低放射性核廢料處置無論是選址公投與法源推動，到目前都有困難尚待克服。

曾文生也表示，所有能源都有優缺點，核能在台灣要面對地震的風險，應在人民了解後才來決定能源使用是否在可接受範圍，若以粗暴方式來做，沒辦法獲得人民支持。

曾文生也呼籲，外界在討論能源選擇時，應討論這能源有什麼好處，把好處選出來進行能源組合。他做為台電董事長，台電責任就是滿足大家用電需求，若大家的討論都是「減法」，只會讓供電能力下降；老是只用「這是錯的」來進行討論，並不是好事。

關於民眾黨立委張啟楷對台電提出賣綠電、罰風電、延役核電等三大解方。針對賣綠電一事，曾文生表示，目前台電只能出售自建案場的綠電，至於要轉售躉購綠電，要待《電業法》完成修法，目前該法已在立院經委會通過初審。

至於「罰風電」這問題不是台電能答的；核電延役則如賴總統、卓院長多次所提的核電使用三原則，也是三價值標準，確保核電安全、核廢料要能處理，並獲得民意支持。

曾文生強調，用不用核電不是倡議者說了算，需要的是嚴謹的把關程序及經營，來獲得社會的認同，而所有能源的使用，都會有一定程度的風險。後續的核廢料能否獲得解決是重要環節，若能獲得解決，核電獲得支持的可能性就會大幅增加，而這也是世代的責任。