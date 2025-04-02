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影／川普關稅將來襲 恐影響全球經濟…卓榮泰：做好萬全準備
美國總統川普預計將於四月二日「解放日」，對主要貿易夥伴公布對等關稅措施，料將對全球經濟造成衝擊。對此，行政院長卓榮泰下午接見「第32屆亞洲臺灣商會聯合總會回國訪問團」時強調，面對美國的關稅政策，政府已做好萬全準備，在目前的台灣經濟條件及產業結構下，關稅所帶來的風險可控管。
卓榮泰表示，在美國大選前後，行政院就成立「經濟外交小組」及「台美經貿專案小組」，一直持續關注美國關稅政策。目前已擬定了多項策略方案，等美國關稅結果確定後，政府就會有各項因應措施。大原則是，政府已經做好通盤準備，而其風險對台灣而言是可控管的，因為輸出到美國的產品，如汽車並不多，但汽車零組件占很大比例，不過在目前的台灣經濟條件及產業結構下，關稅所帶來的風險是可控管的。
卓榮泰說，可控管並不表示政府不作為，所謂可控管是政府已做好準備，針對不同產業做各種因應措施，如對農業或工業影響有多少，在各種層面已制定了各項策略。一旦美國宣布具體的關稅政策，政府會將原有的策略作部分調整，就會成為國家對關稅的正式對策。
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