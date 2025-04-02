電價決策大轉彎 10月恐報復性補漲？曾文生曝電價凍漲關鍵內幕

經濟部電價費率審議委員會上周決議4月起電價凍漲，大逆轉的結果讓外界臆測10月電價恐出現報復性補漲。對此，台電董事長曾文生2日表示，為什麼要報復？電價審議委員來自社會各界代表，他們都是一群為國家做事的人。

曾文生也提到，此次電價凍漲主因是考量在川普關稅政策下，今年全球景氣變數真的比較多，「想讓國內經濟環境穩定，如何穩住台灣社會才是現在最重要的事」。

曾文生1日接受廣播節目《齊有此理》專訪，節目今天播出；外傳因怕影響大罷免計劃，所以電價凍漲。曾文生表示，電價審議委員會由工總代表、商業總代表、消基會代表組成；他並反問，會議中會和這些委員討論「大罷免」嗎？他覺得這是讓與會的委員「受到侮辱」，尤其還有學者擔任委員，這種說法他認為「太誇張」。

曾文生強調，國政不會單純從政黨來看，如此，工作要怎麼推？

曾文生並指出，若這次直接快速的調漲民生電價，很可能就會帶動物價上漲，而且即使之後燃料價格回跌，物價也不會往回調。因此，電價審議委員會是依據整體經濟情勢進行判斷。

曾文生還說，台電是全民財產，也被形容為抵擋通膨的「消波塊」，但消波塊也需要補強，台電承擔社會責任、配合凍漲，惟因應用電成長、淨零排放及電氣化社會等多元目標，台電仍需持續投資，將持續溝通爭取政府補助支持，讓台電財務健全，繼續穩定國內供電與經濟民生，也期待電價長期而言可回歸電價審議基本原則，從燃料價格、發電成本和使用者付費角度出發做合理調整。

曾文生表示，許多國家因應近年燃料飆漲，除電價大幅上漲，亦由政府補助維持電力事業穩定運作，如德國、日本補貼5,000多億元、法國更補貼超過7,000億元，相較我國目前爭取千億元與電價緩漲，比例頗為懸殊。

曾文生還說，目前台電淨值接近2,000億元，尚不至於資不抵債，也會努力進行節流並積極開源，但長期來講，若要儘可能地達成平衡，仍需要政府補貼才能夠彌補過去的虧損，今年台電評估，如果不漲電價，大概會虧損500億元。

曾文生提到，韓國與我國國情類似，產業類型也相當，兩國也是工業競爭國，但台電電價若能跟韓電一樣，台電2023年就會小賺，2024年也會賺錢，到了2025年甚至可以將過去的累虧都打掉。「但，我們要不要選擇這樣的路徑？很顯然我們做了不一樣的決定，我們想讓國內經濟環境穩定，因為電價一漲萬物皆漲，帶給社會的衝擊，肯定大過台電過去承擔4,000多億元的虧損。」