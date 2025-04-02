快訊

嘉義廢棄民宅前驚見男嬰…遭遺棄躺紙箱「死亡多時」 警追查生母

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天不治

直擊／木村拓哉來了！不明人士擋鏡頭、現場爆推擠 粉絲痛哭

聽新聞
0:00 / 0:00

美對等關稅將上路 賴總統：已推估可能衝擊全面整備

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，行政團隊已經針對各種可能的稅率與措施，進行不同情境的模擬，推估可能的衝擊與影響，來整備全面的因應方案。圖／民進黨提供
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，行政團隊已經針對各種可能的稅率與措施，進行不同情境的模擬，推估可能的衝擊與影響，來整備全面的因應方案。圖／民進黨提供

美國預計在台灣時間明天清晨，推出以國家為基礎的相關關稅計畫。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，行政團隊已經針對各種可能的稅率與措施，進行不同情境的模擬，推估可能的衝擊與影響，來整備全面的因應方案。

賴總統指出，面對迅速變動的國際局勢，行政團隊和國安團隊，會持續掌握最新情勢，確保國家利益、與經濟金融的穩定及發展，也會持續與美方密切溝通協調，維護企業的公平競爭地位；對於可能受到衝擊影響的產業，政府也會給予支持與協助。

賴總統說，台灣是世界第21大的經濟體，從全球的角度來看，台灣的整體國力，無論是在全球供應鏈，或是維護區域安全，都是不可或缺的重要一員，也非常願意與所有國際夥伴，共享利益、促進繁榮。

賴總統表示，政府有明確的戰略目標，更有具體、全面且涵蓋農業、工業等各產業的政策及工作方向，來控管風險、回應全體國人的關注與期待。台灣已經有穩固的基礎及堅強的實力，只要大家攜手同心，必定能在變動的局勢中站穩腳步、尋求制勝之道。

民進黨 美國 關稅

延伸閱讀

【重磅快評】綠營用共諜罷藍委 好意思罵人共匪立委？

譴責中共軍演 朱立倫：民進黨正在一步步引戰毀台

回應賴17條 解放軍演「首提」要域要道封控 白宮：反對片面改變現狀

二位前助理疑涉共諜案 許智傑籲徹查：絕不寬貸

相關新聞

進不來？LNG船疑被軍演擋住 航港界人士：看起來獲指示要避險

中共近日對台軍演，傳載運天然氣LNG船被軍演擋住，凌晨掉頭迴避。曾在航港界任職人士表示，看起來天然氣LNG船接收到雷達、...

【重磅快評】中共圍台下的能源議題 有如房間裡的大象

「房間裡的大象」（The Elephant in the Room）此一英文俚語，指的是一個顯而易見但大家刻意避免討論的...

影／川普關稅將來襲 恐影響全球經濟…卓榮泰：做好萬全準備

美國總統川普預計將於四月二日「解放日」，對主要貿易夥伴公布對等關稅措施，料將對全球經濟造成衝擊。對此，行政院長卓榮泰下午...

電價決策大轉彎 10月恐報復性補漲？曾文生曝電價凍漲關鍵內幕

經濟部電價費率審議委員會上周決議4月起電價凍漲，大逆轉的結果讓外界臆測10月電價恐出現報復性補漲。對此，台電董事長曾文生...

「各情境皆盤點」川普對等關稅風暴將至 政院人士：有準備因應措施

美國總統川普將在4月2日（台灣時間4月3日清晨）公布對等關稅措施。彭博據四種假設情境推估美國貿易夥伴所受衝擊，最糟情境下...

AI 需求暢旺供電無虞？ 曾文生：2030年前供電沒有問題

台電董事長曾文生2日表示，政府皆有將半導體與AI相關用電成長納入供電評估規畫，2030年前供電沒有問題，台電也持續會有新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。