美對等關稅將上路 賴總統：已推估可能衝擊全面整備

美國預計在台灣時間明天清晨，推出以國家為基礎的相關關稅計畫。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，行政團隊已經針對各種可能的稅率與措施，進行不同情境的模擬，推估可能的衝擊與影響，來整備全面的因應方案。

賴總統指出，面對迅速變動的國際局勢，行政團隊和國安團隊，會持續掌握最新情勢，確保國家利益、與經濟金融的穩定及發展，也會持續與美方密切溝通協調，維護企業的公平競爭地位；對於可能受到衝擊影響的產業，政府也會給予支持與協助。

賴總統說，台灣是世界第21大的經濟體，從全球的角度來看，台灣的整體國力，無論是在全球供應鏈，或是維護區域安全，都是不可或缺的重要一員，也非常願意與所有國際夥伴，共享利益、促進繁榮。

賴總統表示，政府有明確的戰略目標，更有具體、全面且涵蓋農業、工業等各產業的政策及工作方向，來控管風險、回應全體國人的關注與期待。台灣已經有穩固的基礎及堅強的實力，只要大家攜手同心，必定能在變動的局勢中站穩腳步、尋求制勝之道。