中共對台軍演 中油液化天然氣船受影響？經部澄清：勿以訛傳訛
對於1日網路社群流傳及部分媒體報導，高雄永安港外液化天然氣船因大陸軍演無法進港，經濟部2日嚴正澄清，天然氣船須依計畫時間進港靠卸，若提早抵達，就必須在港外繞行等候，這是液化天然氣船進港靠卸的正常程序。
經濟部並指出，2日灣中油公司無論靠卸高雄永安港、台中港的貨氣都未受軍演影響，國內天然氣供應無虞。
至於網傳的液化天然氣船受軍演影響無法入港靠卸，台灣中油公司表示，該艘液化天然氣船依計畫應在4月2日進港靠卸，惟因提前於4月1日即抵達台灣南部海域，所以須在高雄外海繞行等候，並依契約規定，定時向永安廠回報船舶位置及預計抵港時間，此為液化天然氣船提早抵達目的地的正常作業，台灣中油對於船舶動態均有密切掌握。
經濟部並申明，對於過去一年來三度發生類似錯假訊息在網路社群及部分媒體流傳，造成社會與民眾不安，深感遺憾，期盼大眾能理性分辯，共同遏止虛假訊息的惡意傳播。
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