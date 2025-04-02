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核電廠延役可行性？ 曾文生：核廢無法解決將成世代問題
立法院教育及文化委員會日前初審過「核子反應器設施管制法」修正草案，重啟核電延役機會，台電董事長曾文生2日受訪時表示，若後續核廢料無法解決，將造成世代正義的問題。
曾文生2日接受「齊有此理」節目專訪時表示，用不用核電不是倡議者決定，而是經過嚴格的把關程度及嚴格的經營，來獲得社會的認同，同時，這是世代的責任，後續的核廢料能否獲得解決是重要的環節，若能獲得解決，核電獲得支持的可能性就會大幅增加。
曾文生強調，能源的使用都會有風險，尤其是核電的使用會有一定程度的風險，台灣的核電廠要面對的就是地震風險，大家是否認為這個風險在可接受的範圍內？
由於在野黨已著手修法，為核電廠延役解套，台電評估核電廠延役的空間如何？曾文生表示，核二廠因才開始處理乾貯設備，物理上無法馬上延役，要花一段時間將燃料棒取出後才有運轉的機會，才可以開始做安全評估。核三則是用過燃料池還有空間可移入，但核安會是否同意台電在未經安檢的情況下直接為核三延役，這會有很大的爭議。
曾文生指出，總統賴清德已清楚說明核電的3個價值標準：核能安全、核廢料要能處理，以及民意的支持，這也是民主社會應該有的價值標準。
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