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【重磅快評】中共圍台下的能源議題 有如房間裡的大象

聯合報／ 主筆室
網傳有液化天然氣船因中國大陸軍演而無法進港，台灣中油公司澄清是天然氣船提早抵達目的地，須在高雄外海繞行等候。圖／中油提供
網傳有液化天然氣船因中國大陸軍演而無法進港，台灣中油公司澄清是天然氣船提早抵達目的地，須在高雄外海繞行等候。圖／中油提供

「房間裡的大象」（The Elephant in the Room）此一英文俚語，指的是一個顯而易見但大家刻意避免討論的問題或事實。它象徵集體沉默，意謂大家明明都知道問題的存在，但因太敏感或太麻煩，只好選擇視而不見，不願提及或討論。

現在的台灣，愈來愈多議題有如「房間裡的大象」，大家心知肚明卻保持沉默。「一旦中共圍台，光是能源這部分，台灣能撐多久？」就是一個懸在不少人心頭卻不太敢公開討論的題目。尤其在目前風聲鶴唳的肅殺氣氛下，更難理性論辯。

去年6月初圍台軍演，曾讓高雄永安液化天然氣接收站3天沒有LNG船靠港卸貨，共軍東部戰區1日起又在台灣周邊演訓，有民眾發現載運天然氣LNG船被軍演擋住，凌晨掉頭迴避，此事再引發熱議。

針對液化天然氣船是否因軍演影響無法入港靠卸，中油今日的說法是，這艘液化天然氣船依計畫應在4月2日進港靠卸，但因提前於4月1日即抵達台灣南部海域，所以須在高雄外海繞行等候，並依契約規定，定時向永安廠回報船舶位置及預計抵港時間，此為液化天然氣船提早抵達目的地的正常作業。

經濟部更指出，近期中油無論靠卸高雄永安港、台中港的貨氣，都沒有受軍演影響，國內天然氣供應無虞。

有多少人相信官方說法不得而知，但民眾總想問一個假設問題：若一旦中共圍台，往「非核家園」邁進的台灣，光靠不穩定的風力及太陽能，到底能撐多久？

四面環海的台灣，能源自主能力有限。根據能源署的資料，截至2023年，台灣的能源自給率僅3.3%，大部分能源依賴進口。截至2024年，火力發電仍占總發電量約八成，燃煤及燃氣大約各半，但朝向「以氣換煤」的方向前進。而天然氣儲備約可維持8至11天，視儲槽滿載狀況而定。

相較之下，核能燃料棒放入反應爐後開始發電，可運轉長達18個月且非常穩定，但為實現「非核家園」，執政者硬是捨棄核電不用，給民眾的答案是靠再生能源。但看看原定今年再生能源占比提升至20%，估計頂多只到15.2%，想要靠再生能源根本是緩不濟急。而且再生能源供應不穩，當陽光不強、風力不足，太陽能及風力發電都會下降，完全不足以支撐整體能源需求。

台灣天然氣庫存有季節性，夏天約7天，平常日最多約14天，如果中國大陸封鎖天數超過庫存天數，就有斷氣風險，封鎖超一個月，問題就非常嚴重。天然氣運不進來，接收站就算蓋再多也沒用。這麼低的能源自給率，在軍事包圍下，能源供應將迅速耗盡，對於維持基本生活和軍事運作勢將造成巨大困難。執政者口口聲聲要強化國安、抗中保台，卻是建立在如此脆弱的能源基礎上，答案其實顯而易見了。

再生能源 液化天然氣船 非核家園

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