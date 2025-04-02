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進不來？LNG船疑被軍演擋住 航港界人士：看起來獲指示要避險

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
中共近日對台軍演，傳載運天然氣LNG船被軍演擋住，凌晨掉頭迴避。圖／美聯社
中共近日對台軍演，傳載運天然氣LNG船被軍演擋住，凌晨掉頭迴避。圖／美聯社

中共近日對台軍演，傳載運天然氣LNG船被軍演擋住，凌晨掉頭迴避。曾在航港界任職人士表示，看起來天然氣LNG船接收到雷達、廣播等指示，這邊是「軍事演習區」而不要進來，這也顯見政府蓋天然氣收站恐有極大風險，台灣民生用電隨時會被切斷。

網路社群昨日流傳訊息，高雄永安港外液化天然氣船因中國軍演無法進港。經濟部今天表示，天然氣船若提早抵達，就必須在港外繞行等候，呼籲民眾不要以訛傳訛。

不過航港界人士表示，看起來天然氣LNG船一直想法入港，不見得是被軍艦攔截，可能接收到雷達、廣播等指示這邊是「軍事演習區」，盡量不要進來，可以觀察到LNG船繞了快近半天的時間，很明顯港外已經被劃為禁區。

航港界人士表示，中國大陸這次軍演很明顯是封鎖沿海港口，但台灣政府不敢公布。這也應證了政府蓋天然氣接收站根本沒用，靠天然氣發電會有國安危機，對岸隨時軍演就可以把能源切斷，整個民生用電也會受影響。

航港界人士指出，大家稱中國攻擊台灣目標可能是台北101、總統府等，但其實前五大目標絕對是基隆港，因為基隆港既是軍港，又是LNG商港，不先打基隆港要打哪裡？賴政府把兩岸搞得兵凶戰危，對台灣極為不利。

航港界人士認為，對國際到LNG船而言，絕對不會想與中國大陸做對，對聯合國來講，中國才有政治治權，如果之後到國際法庭訴訟，台灣也是相當弱勢的。

基隆港 軍演

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