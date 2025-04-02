經濟部：液化天然氣船均如期靠卸 不受中國軍演影響

網路社群昨日流傳訊息，高雄永安港外液化天然氣船因中國軍演無法進港，經濟部今天表示，天然氣船須依計畫時間進港靠卸，若提早抵達，就必須在港外繞行等候，且中油的液化天然氣船已依原計畫於永安港完成靠卸，呼籲民眾不要以訛傳訛。

經濟部發布新聞稿指出，近期中油無論靠卸高雄永安港、台中港的貨氣，都沒有受軍演影響，國內天然氣供應無虞。

針對網傳的液化天然氣船受軍演影響無法入港靠卸，中油解釋，這艘液化天然氣船依計畫應在4月2日進港靠卸，但因提前於4月1日即抵達台灣南部海域，所以須在高雄外海繞行等候，並依契約規定，定時向永安廠回報船舶位置及預計抵港時間，此為液化天然氣船提早抵達目的地的正常作業。

經濟部表示，過去一年來三度發生類似錯假訊息在網路社群流傳，已造成社會與民眾不安，期盼大眾能理性分辯，共同遏止虛假訊息的惡意傳播。