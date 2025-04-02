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750元之亂成朝野質詢焦點 立委建議別收費了

中央社／ 台北2日電

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今天在立法院表示，為回應民意，並獲財政部同意，停徵「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」1年，現已啟動退費作業程序。立委也勸陳崇樹，希望不只停徵1年，就不要收費了。

立法院交通委員會今天審查國家通訊傳播委員會函為修正「應經核准之電信管制射頻器材」、「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」、「電信管理業務規費收費標準」第14條條文案等案。

民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，NCC今年2月起新增審查費每案新台幣750元，引發「750之亂」後暫緩實施，也成為今天朝野立委的質詢話題。

陳崇樹在口頭報告中指出，為回應民意，並獲財政部同意，停徵「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」1年，現已啟動退費作業程序，將陸續聯繫進口人確認相關資料，盡速退費。

陳崇樹也說明，通傳會針對這段時間各界所提寶貴意見將進行研析，規劃於1年內，檢討相關法規並完成修正作業。

國民黨立委洪孟楷問陳崇樹，目前「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」修正方向為何。

陳崇樹回應，會往合理、妥善的方向進行，並朝向最大主流民意的「免徵」來討論，也希望免徵的1年內能完成相關修正，若未能如期完成，會向財政部申請「停徵」的展延。

國民黨立委陳雪生指出，收費是為了防止代購業者，沒有針對自用業者，若民眾已付錢的會退費嗎，接下來要如何處理。

陳崇樹解釋，先前已付款的都會退費，未來會朝主流民意方向檢討，妥適研議。

民進黨立委蔡其昌肯定NCC從善如流，他提到，希望不要只停徵1年，就不要收費了。

NCC 退費 陳崇樹

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