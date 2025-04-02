大潤發將正式改名「大全聯」！夏綠蒂曝名字太像困擾：之前那個頂好的家樂福

大潤發改名啦！將正式更名為「大全聯」

大全聯、大全聯，唸久了舌頭會打結...

名字取的太像有時候會誤會到底是要去哪間超市買東西，像之前家樂福併購頂好之後，也把頂好改成家樂福。

問題來了，每次說要去家樂福，要特別說明「喔是之前那個頂好的家樂福」...

是說之前在逛大潤發，每次到麵包甜點的冷藏區，都是滿滿的全聯甜點啊！

全聯在2022年以115億元併購大潤發後，初期採取雙品牌運作，保留大潤發既有市場認同度。

現在改名為「大全聯」，看得出來全聯試圖將超市與量販店的優勢合而為一，打造更具辨識度的單一品牌形象，這種策略能降低行銷成本、消費者更會將兩者的認知變成一體。

整合過程中若成本控制不佳，或與家樂福、統一超等競爭對手的價格戰加劇，都可能壓縮利潤率。

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