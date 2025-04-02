「750之亂」後續 NCC 表示朝免徵核准審查費方向規畫

今年2月國家通訊傳播委員會（NCC）針對民眾海外買進自用第二級電信管制射頻器材（如遊戲手把、藍牙耳機等）採收費新規，郵寄輸入就要收取核准審查費750元，引發「750之亂」。立法院交委會2日討論相關辦法，NCC代理主委陳崇樹表示，主因是輸入案件與品項都越來越多，增加審查成本而收取費用，但NCC已經知道民眾意見，會朝最大民意「免徵」討論修正收費辦法。

NCC推動收費後，五天就政策轉彎而停徵一年，將再度修正辦法。立委洪孟楷問到「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」修正方向，陳崇樹表示將往合理、妥善的方向進行，並朝向最大主流民意「免徵」討論，希望免徵的一年期間內能完成相關修正，若未能如期完成，會向財政部申請繼續停徵。

洪孟楷指出，當時NCC預算審查時，歲入的審查費增加1,000萬元，是以2萬件左右計算，如果一年申請件數繼續攀升到4萬餘件，歲入可能增加更多，他認為相關收費重點在於是否公平，不該讓民眾覺得政府在搶錢。也有立委建議，NCC不應再使用人工審查，要用AI審查，以節省審查成本。