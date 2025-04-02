快訊

新生兒連9年負成長！生養育基金門檻曝光 上班族不吃不喝要存12年

金秀賢「未對金賽綸道歉」惹怒家屬　8好友將發聲明戳破謊言

富比士2025年億萬富豪榜出爐 台灣排名居前的是他們仨

電視新聞使用 AI 生成影像 NCC 預計第3季推公版 AI 指引

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

3月30日緬甸發生大地震，民視新聞台報導災情時卻誤用網路的AI生成影像報導。民視新聞針對此事道歉並緊急下架新聞影片，國家通訊傳播委員會（NCC）也呼籲新聞台要落實新聞查證、依照自律規範辦理。NCC代理主委陳崇樹表示，已經委託外界學者專家修訂廣電媒體的公版AI應用指引規範。

民視新聞台3月30日晚間在報導緬甸強震災情時，誤用網路流傳的AI生成畫面，儘管民視已於第一時間下架並道歉，NCC則呼籲新聞台落實事實查證並依自律規範辦理。

立委洪孟楷今天在立法院提質詢，問代理主委陳崇樹現在AI使用越來越頻繁，生成影像也越來越方便，新聞台究竟能不能使用生成式AI來報新聞？陳崇樹則重申，如果新聞台使用AI生成影像，必須在畫面揭露是AI生成式影像，新聞台也須做事實查證。

洪孟楷表示，NCC作為主管機關，應該明訂標準，到底是完全不能用，還是大家自主用，或是加註警語使用。新聞台是否可以不在現場，卻以AI生成畫面模擬現場報導？陳崇樹則表示，新聞業者必須依照自律規範，也應該標示內容由AI生成。

陳崇樹表示，已經找外部專家學者，針對AI應用提出指引，針對廣電業者的AI應用指引，草案正在進行當中，等到規範草案出爐，會找業者來討論自律規範，並要求落實，第3季應該有機會訂出針對廣電媒體的AI應用指引規範。

AI NCC 緬甸

延伸閱讀

杜絕750之亂 立委高呼：NCC不要再用人工審查 應引進AI

不只一個黃子佼 洪孟楷要求公布創意私房高級會員群

綠委占主席台續癱瘓議事 洪孟楷：這叫把人民當頭家？

洪孟楷、蘇巧慧、黃國昌齊考察淡江大橋 較勁意味濃

相關新聞

大潤發將正式改名「大全聯」！夏綠蒂曝名字太像困擾：之前那個頂好的家樂福

名字取的太像有時候會誤會到底是要去哪間超市買東西，像之前家樂福併購頂好之後，也把頂好改成家樂福。

杜絕750之亂 立委高呼：NCC不要再用人工審查 應引進AI

NCC（國家通訊傳播委員會）年初引發的750之亂，今日成為立法院交委會討論重點。由於近年民眾從國外買3C回台案件大增，N...

電視新聞使用 AI 生成影像 NCC 預計第3季推公版 AI 指引

3月30日緬甸發生大地震，民視新聞台報導災情時卻誤用網路的AI生成影像報導。民視新聞針對此事道歉並緊急下架新聞影片，國家...

立委質疑「想搞大罷免」 要 NCC 兩周內提預算解凍

立法院交通委員會的國民、民眾兩黨委員今天強力要求國家通訊傳播委員會（NCC）提出預算解凍案，國民黨立委陳雪生質疑是行政院...

生不起！養一孩子至少要存到668萬元 不吃不喝將近12年

買房、生孩子真只能二選一？根據yes123求職網2日發布的最新調查顯示，除了覺得津貼、補助不太夠，上班族更認為，從出生到...

不生原因曝光 家庭收入至少這數字才敢生小孩

去年台灣新生兒人數13.4萬，連九年負成長，並續創史上新低。上班族到底如何面對養兒育女問題？yes123求職網「蛇年勞工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。