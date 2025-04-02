電視新聞使用 AI 生成影像 NCC 預計第3季推公版 AI 指引
3月30日緬甸發生大地震，民視新聞台報導災情時卻誤用網路的AI生成影像報導。民視新聞針對此事道歉並緊急下架新聞影片，國家通訊傳播委員會（NCC）也呼籲新聞台要落實新聞查證、依照自律規範辦理。NCC代理主委陳崇樹表示，已經委託外界學者專家修訂廣電媒體的公版AI應用指引規範。
民視新聞台3月30日晚間在報導緬甸強震災情時，誤用網路流傳的AI生成畫面，儘管民視已於第一時間下架並道歉，NCC則呼籲新聞台落實事實查證並依自律規範辦理。
立委洪孟楷今天在立法院提質詢，問代理主委陳崇樹現在AI使用越來越頻繁，生成影像也越來越方便，新聞台究竟能不能使用生成式AI來報新聞？陳崇樹則重申，如果新聞台使用AI生成影像，必須在畫面揭露是AI生成式影像，新聞台也須做事實查證。
洪孟楷表示，NCC作為主管機關，應該明訂標準，到底是完全不能用，還是大家自主用，或是加註警語使用。新聞台是否可以不在現場，卻以AI生成畫面模擬現場報導？陳崇樹則表示，新聞業者必須依照自律規範，也應該標示內容由AI生成。
陳崇樹表示，已經找外部專家學者，針對AI應用提出指引，針對廣電業者的AI應用指引，草案正在進行當中，等到規範草案出爐，會找業者來討論自律規範，並要求落實，第3季應該有機會訂出針對廣電媒體的AI應用指引規範。
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