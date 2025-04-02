杜絕750之亂 立委高呼：NCC不要再用人工審查，應引進AI

NCC（國家通訊傳播委員會）年初引發的750之亂，今日成為立法院交委會討論重點。由於近年民眾從國外買3C回台案件大增，NCC原定自2月5日開始，針對相關產品收受輸入核准審查費750元，引發民眾反彈，而後NCC決定停徵、進而再度修法，立委建議，NCC不應再使用人工審查，最好引進AI（人工智慧）進行審查，以節省審查成本。

網路購物普及，許多民眾都會從海外購買各式各樣3C、智慧家居連網產品，NCC指出，因應輸入案件、品項愈來愈多，自2月5日開始，針對相關產品收受輸入核准審查費750元，引起全民關注。

根據NCC統計，112年相關輸入案件數為2.5萬餘件，113年大幅成長至4萬餘件，NCC需要投入愈來愈多的人力及資源進行管理，NCC因而決定徵收行政規費。自去年7月12日，NCC就已經對外預告修正「電信管理業務規費收費標準」，並於今年2月3日發布施行、2月5日生效。但因民眾反彈，NCC也決議停徵。

NCC表示，之所以徵收750元，主要是因為針對代購業者規避行為，不希望業者透過化整為零的方式來規避法令，而非針對自用產品收費。之所以做射頻器材管理，主要是為了國內電波秩序安全跟使用者安全，NCC會想辦法維護，而民眾有意見，NCC也可以回來檢討。

國民黨立委洪孟楷指出，根據NCC今年的預算書，光是歲入審查費用就多增加1000萬元，可見得，只要750元收費上路後，NCC會比去年多增加1000萬元的歲入，然而，這還只是用海外輸入案件2萬件來做計算，如果像去年大幅暴增至4萬件，如果用750元乘上4萬件，等於NCC歲入就會增加兩、三千萬元。

國民黨立委陳雪生也表示，希望NCC召集實務界專家學者，妥善研議收費標準、對象，並針對藍牙功能設備到底要不要收費進行檢討，不要增加民眾負擔；此外，750規定上路之初，已有不少民眾被NCC收費，陳雪生也希望NCC儘速完成退費。

民進黨立委林俊憲則表示，海外輸入3C案件暴增，的確增加審查人員工作量。據他了解，NCC現在以人工方式來書面審查產品規格、切結書，也確實需要5-6個人才能處理這麼多案件，「其實你只要導入類AI的技術，就可以節省這些勞力，也不用收這些錢。」他希望NCC用科技方式，來降低人工成本。NCC代理主委陳崇樹則回應，明年會編列預算，希望能夠引進類AI方式，來增進審查效率。