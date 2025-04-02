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立委質疑「想搞大罷免」 要 NCC 兩周內提預算解凍

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

立法院交通委員會的國民、民眾兩黨委員今天強力要求國家通訊傳播委員會（NCC）提出預算解凍案，國民黨立委陳雪生質疑是行政院要NCC不提解凍，「為了大罷免」。NCC代理主委陳崇樹連聲否認，陳雪生則要求NCC在兩周內提預算解凍。

後續總預算審查中，NCC編列業務費7,517萬8,000元，採民眾黨團版本，減列業務費一半、凍結10％預算，未來3個月內向立法院交通委員會提出書面報告始得動支。NCC主任祕書黃文哲則強調，依照目前開銷估算，NCC只能維持營運到4月，要暫緩繳房租

今天NCC代理主委陳崇樹赴立院備詢，坦言如果這個月付了房租，NCC一定斷炊，也找不到其他地方搬遷。但被國民黨、民眾黨委員要求「盡快提解凍」，交委會召委、民眾黨立委林國成表示，行政費沒有刪到只剩一塊錢，NCC也不加緊提解凍預算作業，質疑NCC「哭窮耽擱業務」，認為NCC有「政治性業務推展」。

立委陳雪生則直問「是不是行政院不讓你解凍」，陳崇樹解釋有主計單位的流程進行，也被陳雪生指出「不要牽拖主計」，陳崇樹則表示會「盡快」提出預算解凍案，「希望」在1至2周內提出。

NCC 國民黨 房租

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