生不起！養一孩子至少要存到668萬元 不吃不喝將近12年

買房、生孩子真只能二選一？根據yes123求職網2日發布的最新調查顯示，除了覺得津貼、補助不太夠，上班族更認為，從出生到18歲成年，為了小孩所準備的「生養育基金」，平均「至少」要存到668萬元；其中甚至有22.4%認為，要存到「一千萬元(含)以上」。

若以「官方經常性薪資」約4.7萬元估計，大概要「不吃不喝」將近12年，才有可能準備好這筆「生養育基金」。

為了鼓勵民眾生育，不論中央或地方政府，持續調高「育兒津貼」與「生育補助」。不過，調查卻顯示，有高達八成八的上班族表示，「不會因為」現有官方的生養育獎勵或補助，而生或多生一個小孩。

假如目前有小孩的話，合計有67.2%屬於「雙薪」家庭：其中56.3%為「雙薪家庭，且有長輩需扶養照顧」；10.9%為「雙薪家庭，但尚未有長輩需扶養照顧」。

代表其餘的32.8%，屬於「單薪」家庭：其中30.3%為「非雙薪家庭，且有長輩需扶養照顧」；2.5%為「非雙薪家庭，但尚未有長輩需扶養照顧」。

總的來說，「有子女、同時有長輩需扶養照顧」的，也就是所謂「三明治族」、「夾心餅乾族」的比例，合計更達到了86.6%。

不論是否目前為雙薪，或有無長需輩需扶養照顧，對於目前生活，感到「財務吃緊」的比例，也高達了85.7%。

此外，本次調查還進一步發現，勞工朋友平均預估，家庭「總月收入」最少要達11.3萬元，才有能力「生養一個小孩」，約為經常性薪資47K的2.4倍左右。

觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，想要準備好生養育基金，恐怕夫妻兩人都要就業，也就是「領雙薪」，同時持續進行投資理財計畫；另一方面，除了小孩外，如果還需要分神照顧銀髮族的長輩，可能導致這群「三明治族」身心壓力更為沉重。

楊宗斌進一步表示，加上職場競爭激烈，工作壓力大，以及工時過長，許多因素影響到生養育意願，除非任職的公司是「幸福企業」，能主動提供相關福利，藉以減輕經濟負擔，或者讓員工在上班時，不用常常分神於子女的事情。

上述「蛇年勞工婚育計畫調查「，是由yes123求職網於2025年3月18日到3月31日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上、已畢或役畢(免役)的求職會員，有效問卷共1,397份，信心水準為95%，誤差值為正負2.62%。