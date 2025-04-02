不生原因曝光 家庭收入至少這數字才敢生小孩

去年台灣新生兒人數13.4萬，連九年負成長，並續創史上新低。上班族到底如何面對養兒育女問題？yes123求職網「蛇年勞工婚育計畫調查」發現，未生育者中只有四成有生育計畫，估如果想要生小孩，至少家庭總月收入最少要達11.3萬元，才有能力生養一個小孩。「生養育基金」則認為至少要存到668萬元。

根據yes123求職網調查顯示，年滿20歲以上的成年勞工當中，42.6%目前「有小孩」；代表其餘57.4%目前沒有小孩，若以人生規劃來看，當中又共有39.9%表示有計畫生小孩：其中24.1%屬於「未婚，但有計畫生小孩」，15.8%屬於「已婚，且有計畫生小孩」。也代表剩下的60.1%，「沒有計畫」生小孩：其中42.3%屬於「未婚，且沒有計畫生小孩」；17.8%屬於「已婚，但沒有計畫生小孩」。

如果有計畫生小孩或「目前」有小孩，心中的目標是想生幾個呢？調查發現，57.6%想生「2個」；不過也有35.8%只想生「1個」；其餘合計共6.6%想生「3個(含)以上」。

探究勞工不想生小孩的原因，在可複選情況下，主要依序有：「怕賺的錢不夠養小孩」(77.2%)、「覺得買不起房子，沒法給小孩一個家」(61.6%)、「工作忙，怕沒有時間照顧小孩」(42.7%)，以及「覺得令人安心的保母或托育機構難尋」(30.7%)、「覺得生小孩之後不自由」(27.8%)。

為了鼓勵民眾生育，不論中央或地方政府，持續調高「育兒津貼」與「生育補助」，高達87.9%上班族表示「不會因為」現有官方的生養育獎勵或補助，而生或多生一個小孩。

目前有小孩的話，合計有67.2%屬於「雙薪」家庭：其中56.3%為「雙薪家庭，且有長輩需扶養照顧」；10.9%為「雙薪家庭，但尚未有長輩需扶養照顧」。

代表其餘的32.8%，屬於「單薪」家庭：其中30.3%為「非雙薪家庭，且有長輩需扶養照顧」；2.5%為「非雙薪家庭，但尚未有長輩需扶養照顧」。

總的來說，「有子女、同時有長輩需扶養照顧」的，也就是所謂「三明治族」、「夾心餅乾族」的比例，合計更達到86.6%。

不論是否目前為雙薪，或有無長需輩需扶養照顧，對於目前生活，感到「財務吃緊」的比率也高達85.7%。

除了覺得津貼、補助不太夠，上班族更認為，從出生到18歲成年，為了小孩所準備的「生養育基金」，平均「至少」要存到668萬元；其中甚至有22.4%認為，要存到「一千萬元(含)以上」。

同樣以「官方經常性薪資」約4.7萬元估計，大概要「不吃不喝」將近12年，才有可能準備好這筆「生養育基金」。

本次調查進一步發現，勞工朋友平均預估，家庭「總月收入」最少要達11.3萬元，才有能力「生養一個小孩」，約為經常性薪資47K的2.4倍左右。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，想要準備好生養育基金，恐怕夫妻兩人都要就業，也就是「領雙薪」，同時持續進行投資理財計畫；另一方面，除了小孩外，如果還需要分神照顧銀髮族的長輩，可能導致這群「三明治族」身心壓力更為沉重。