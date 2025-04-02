美豬美牛管理 在野強調食安 業者促勿退讓

美國貿易代表署認為台灣對美豬、牛採取多項檢疫性貿易障礙，要求台灣依據科學標準及國際指引全面開放。國民黨與民眾黨立委認為食安健康不能被輕忽，更不能被交換，政府應挺直腰桿捍衛；業者也要求政府保護國產豬肉，不能絲毫退讓。

農業部說，將以維護國民健康、安全進行施政與管理，持續就美方業界意見及對管理措施的不同看法與美方溝通討論；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則說，政府有準備，風險可控管，需要產業支持。

國民黨立委鄭正鈐說，台灣針對進口豬牛的管理規定均依國內食品安全標準制定，對所有進口來源一體適用，制度合理、程序合法，與所謂「技術性貿易障礙」全無關聯。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，美豬美牛牽扯人民健康，政府應該堅持。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，台灣豬沒用瘦肉精，美國確有使用，台灣不反對美豬進口，標示進口豬肉產地只是維護消費大眾及養豬團體知的權利，政府應該保護國產豬肉，不能有絲毫退讓。台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠也說，豬農和民眾都希望如實標示產地，否則根本不知肉品來源，保障知的權利才符合台灣消費邏輯。

台灣肉牛產業發展協會理事長張志名表示，牛內臟本來就有狂牛症疑慮，其他國家隊牛內臟進口也有控管，政府先前說開放美牛和美豬可簽FTA，現在美國不承認了，川普政府積極保護自己的產業，為何台灣拚命把籌碼丟出去？我們到底換到什麼經濟利益？