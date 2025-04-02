新聞眼／美貿易障礙報告無新意 助攻味濃

美國貿易代表署最新貿易障礙評估報告點名台灣對美豬牛和美規車存在技術障礙，其實與往年並無太大差異，但在美國總統川普即將宣布大規模關稅措施的關鍵時刻，這份報告大有為川普助力、強化川普所謂「外國占美國便宜」論調的意味。

美國貿易代表署（USTR）每年此時都會釋出貿易障礙評估報告，這次針對台灣稻米、美牛、美豬和美規車等關切事項如舊，從時間點和內容看，川普政府上台後的首次貿易障礙報告和前朝沒有不同，但川普磨刀霍霍大有和全世界展開貿易大戰意味，白宮、商務部、財政部和USTR自然要備妥子彈準備迎戰。

USTR的關切具有延續性，但也不能排除會被華府作為與台灣談判籌碼，進一步對台施壓。

蔡英文政府二○二○年八月放寬美豬美牛進口在華府贏得不少掌聲，讚許蔡英文扛住國內壓力做出正確決定，當時的川普政府及後來的拜登政府與台灣貿易對話態度也積極起來。

馬政府和蔡政府任內都回應美國對貿易障礙的期待，鬆綁若干對美牛和美豬的進口限制，賴政府勢必也要應對來自華府壓力，考驗談判人員的智慧與政府拿捏的尺度。

不過，賴總統應對的局面不只是簡單貿易障礙問題，還有川普心心念念的貿易逆差。面對川普的無法預測，賴總統的挑戰不容小覷。