賴總統：強化「非紅供應鏈」地位

美國總統川普對等關稅將登場，賴清德總統強調須強化產業韌性，行政院長卓榮泰表示已擬定「政府有準備、風險可控管、產業有支持」三大原則，經濟部長郭智輝說三日公布因應辦法、七日公告具體方式。不過，在野黨狠酸，川普關稅戰將衝擊台灣，綠營卻仍在立院癱瘓議事。

賴總統昨指出，面對國際情勢快速變化及紅色供應鏈低價傾銷，更需厚植國力、強化產業韌性，積極協助傳統產業及中小微型企業導入科技應用，落實數位與淨零雙軸轉型；卓揆說，台灣經濟基本面健全，出口強勁，最近股市變化與波動是全球性的，政府準備與因應也是全面向。

郭智輝表示，行政院有「美國關稅經貿小組」對應處理關稅問題，有模擬及推估情況，所有情境都經過分析並找出因應方法，將針對國內產業給予幫助協助度過關稅問題。但因民進黨立委繼續占領主席台導致議事空轉，國民黨立委葛如鈞表示，當各國都在探討世界政經局勢，綠營立委卻還在癱瘓議事。

另外，賴總統昨晚出席工商協進會青年工商團體聯誼餐會，以「巨變世界下的台灣經濟新局」為題發表演講，他表示，台灣要強化在「非紅供應鏈」的地位，且不能離開，否則未來發展會事倍功半。他說，台灣將積極加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台美廿一世紀貿易倡議已進入第二階段，希望與美國簽訂雙邊貿易協定，去年投資中國占比已低於百分之八、投資美國占百分之四十二，希望一起努力留給下一個世代更好的國家，留給世界更好的台灣。

工總表示，隨川普貿易戰升級，全球供應鏈重組已是必然趨勢，加上大陸投資環境改變等因素，讓在陸台商面臨更多挑戰，根據去年下半年進行的「在陸台商投資動向調查」，希望撤離大陸台商比率由前年百分之十點一增加到去年的百分之廿三點二，希望「轉移產線」連兩年都超過四成，在陸台商需要政府更多協助，企盼相關單位主動赴陸關心台商。