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被點名汽車、豬肉設限 經貿辦：與美方持續溝通

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

美國貿易代表署公布2025年對外貿易障礙評估報告，點名台灣對汽車、豬肉等產品設限，行政院經貿談判辦公室昨（1）日回應，對於美方所提貿易障礙評估，政府一向秉持善意與各國溝通，各主管機關會以專業態度與美方持續溝通討論。

美國貿易代表署公布的2025年對外貿易障礙評估報告中，再度對台灣要求落實豬肉產品原產地查核表達關切，同時點名台灣對符合美國規定的汽車設有技術性貿易障礙。

行政院經貿辦表示，美國貿易代表署依據美國貿易法，每年須向美國總統及國會相關委員會提交貿易障礙報告（NTE），說明貿易國的重大貿易障礙，除台灣外，報告內容涵蓋歐盟、日本、南韓、中國大陸等近60個貿易對手。

經貿辦說，今年多出部分包括美國利害關係人士認為，台灣針對使用美國豬肉場所的查核並不合理；且查核頻率也干擾正常營運，造成業者不願購買美國豬肉。

日本 美國

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