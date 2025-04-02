美國將宣布對等關稅 卓揆談對策 政府有準備

美國將宣布對等關稅，行政院長卓榮泰昨（1）日強調，台美經貿工作小組的首長及成員都已向總統充分說明，政府歸納三點原則，就是「政府有準備，風險可控管，對產業有支持」。

經濟部長郭智輝昨日表示，政府對關稅議題都有模擬及評估，預估明日會公布因應辦法、7日公告具體方式。

卓榮泰昨日赴立法院施政報告並備詢，會前受訪時，媒體關注政府因應美國對等關稅有何對策，卓榮泰回應，全世界地緣政治、經貿秩序，乃至產業結構、生產鏈結構，都仍在持續調整，數月以來政府努力了解、掌握各種情勢變化，並研商與分析，也提出應對方案。

卓榮泰表示，政府有三點主要做法跟原則，就是「政府有準備，風險可控管，對產業有支持」。

卓榮泰指出，觀察台灣經濟基本面相當健全，尤其是台灣出口非常強勁，已連16紅，今年前二月出口規模達800.2億美元，年增16.8%，成績相當亮眼，政府也正密切觀察未來趨勢。

至於最近金融市場變化及波動，卓榮泰表示，股市變化是全球性的，政府也有全面性準備與因應，會針對各種狀況、產業受到不同程度影響，提出必要做法。