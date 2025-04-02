賴總統：經濟有三挑戰 強化非紅供應鏈地位

賴清德總統昨（1）日表示，台灣面臨威權國家集結、美中供應鏈分流等挑戰，因此，台灣需強化非紅供應鏈的地位，並發展中低軌道衛星產業，並成為無人機民主供應鏈的亞洲中心。

工商協進會昨日舉辦青年工商團體聯誼餐會，邀請賴總統出席，並以「巨變世界下的台灣經濟新局」為題發表演講。他表示，台灣經濟目前面臨三挑戰，包括威權國家集結造成美中供應鏈分流、數位轉型和淨零轉型。

賴總統表示，台灣未來要強化非紅供應鏈關鍵地位，不可以離開這個供應鏈，離開供應鏈，經濟發展會事倍功半。在數位轉型方面，要打造台灣為人工智慧島；淨零轉型則是要全力發展低碳經濟。

賴總統表示，上市櫃公司自2021年以來，每年獲利都達3兆到4兆元，2024年獲利更達4.05兆元，今年2025年預計可衝上4.5兆元，創下歷史新高。

賴總統說，希望台灣企業可以布局全球，積極跟印尼、菲律賓、越南、泰國簽訂投資保障協定。為了能夠行銷全世界，要積極加入CPTPP，台灣跟美國洽簽21世紀貿易倡議希望進入第二階段，未來雙邊貿易協定不只美國，還要跟英國、加拿大陸續簽訂。