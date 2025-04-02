中經院預警：景氣震盪將超出想像

中華經濟研究院院長連賢明昨（1）日表示，目前景氣持平、不是那麼明朗，台股近期上沖下洗，美國總統川普後續還有許多關稅政策將宣布，景氣震盪幅度可能會超過很多人的想像。

連賢明指出，中經院今年初即示警，今年景氣會是「高檔震盪」格局，高檔指的是過去台灣在ICT產業和半導體產業站穩有利地位，可持續維持高檔；至於震盪，是因為今年美國政策會有許多不確定性。

連賢明分析，台股3月31日跌900多點，4月1日回漲近600點，這樣的震盪幅度，預期未來數月都會持續，他指出，川普後續還有許多關稅政策將宣布，「震盪幅度可能超過很多人想像」。

至於川普對等關稅將對台灣帶來多大衝擊？連賢明表示，須待美國宣布後才能評估，世界各國都在觀望，但外界預期對等關稅範圍既大且廣，再加上川普個性向來都是做了再說。因此可預期的是，在對等關稅宣布後，各國談判才正要開始。

中研院經濟所研究員簡錦漢表示，川普決策模式造成許多不確定性，景氣恐怕在不確定中偏向悲觀，接下來恐怕會有許多廠商都暫停投資計畫，因為現在無論是到墨西哥、越南，或者留在台灣，都存在許多不確定性，因為「今天的好處，明天可能都變成不是好處」，廠商只好暫停投資。

中經院昨日發布台灣製造業採購經理人指數（PMI）54.2，雖連二月擴張，但漲幅主要來自存貨跟未來六個月展望，推測多是因為川普對等關稅政策宣布在即，廠商短急單的拉貨效應。