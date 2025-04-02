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受美國對等關稅政策消息拖累 三大退休基金2月虧117億

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

美國對等關稅政策消息拖累，今年截至2月底，三大政府退休基金包括勞動基金國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，前二月收益數合計1,216億元，較上月底獲利回吐117.3億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹昨（1）日表示，對於長期基本面仍正面發展的產業，只要有布局好時機，勞動基金就會進場加碼，尤其電子科技股長期仍看好。

勞動基金持股最多的是台積電（2330），劉麗茹不願評論個股，但強調，勞動基金手中核心持股以大型權值股居多，這些核心持股持有部位，包括前十大持股等，整體來看不會有太大調整，只會視市場情況操作。

她說，台股過去連兩年大漲，目前指數在相對高檔，震盪難免，近來美國關稅政策變化多，不確定性升高，股市震盪愈大，勞動基金2月獲利回吐12億元。對於3月績效表現，她則說「是休息、回檔、等待再出發」。

勞動基金今年截至2月底運用規模為7兆1,898億元，評價後收益數1,075億元，收益率1.59％；受衛福部委託管理之國保基金規模6,232億元，收益數75.2億元，收益率為1.35％；退撫基金規模9,971.4億元，收益數65.8億元，收益率0.65%。

勞動基金 國民年金保險 美國

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