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中經院：今年景氣高檔震盪

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

中經院昨發布三月製造業採購經理人指數（PMI），季調後續揚○點二至五十四點二，連兩月擴張。中經院院長連賢明指出，目前仍是廠商因應川普關稅政策前的拉貨效應，急短單較多。他說，因美國總統川普政策反覆，大家對第二季不確定增加；中經院估今年景氣是「高檔震盪」，「震盪幅度可能會超過很多人的想像」。

中研院經濟所研究員簡錦漢則示警，五月會是很大不確定，且對下半年偏悲觀，因為川普決策模式很多不確定性，會造成很多廠商不投資，大家消費信心下降，影響民間需求。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城說，他判斷今年第一季到四月都還不錯，第二季雖不至於悲觀，但也沒這麼明朗。

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