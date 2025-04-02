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關稅效應／勞動基金2月收益 回吐12.1億

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

受川普關稅政策紛擾，加上美國通膨壓力升、科技股首季大跌，連帶台股也遭血洗。勞動部勞動基金運用局昨公布勞動基金最新績效，今年截至二月底，勞動基金整體規模達七兆一八九八億元，評價後收益數一○七五億元，收益率百分之一點五九，二月單月收益回吐十二點一億元。

由於三月金融市場動盪更劇烈，三月收益數字恐怕不樂觀，官員坦言，股市震盪還會再持續一陣子，但強調勞動基金以長期布局為主，基本面仍正向發展。

勞動基金運用局指出，整體勞動基金今年截至二月底止，運用規模七兆一八九八億元，評價後收益規模為一○七五億元。其中，新制勞退基金規模四兆七二六二億元，收益數七四二點三億元，收益率百分之一點五九；舊制勞退基金規模一兆七一五億元，收益數一七三點四億元，收益率百分之一點九六；勞保基金規模一兆一五八六億元，收益數一五○點二億元，收益率百分之一點五二。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，回顧二月，受美國新政府各項關稅政策消息紛擾、美國聯準會降息預期減弱及全球通膨壓力影響，加上消費者信心疲弱，引發投資者的擔憂情緒，其中科技類股修正拖累美股表現，指數高檔震盪，台股表現也受影響未能延續一月漲勢。

整體而言，二月全球主要金融市場受到美國關稅政策反覆、人工智慧發展不確定性及地緣衝突等因素影響，呈現震盪格局。

劉麗茹說，三月金融市場仍動盪劇烈，主要是美國關稅政策變化頻繁，導致金融市場跟著上上下下，加上大家仍對通膨有疑慮，預料今年市場震盪幅度高，且還會持續一陣子。光看三月單份相關指數調幅，台股調幅逾一成，幅度很大，國際市場表現也差，科技業跌幅都超過一成以上。

至於三月的勞動基金績效是否將大虧千億元以上？劉麗茹未正面回應，僅表示勞動基金台股部位約占百分之廿，金融市場震盪下，勞動基金受衝擊在所難免。

台股 美國 通膨

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