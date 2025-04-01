助台廠開拓東南亞市場 商總拓銷團促924萬美元商機

商總近期舉辦2025台灣消費性產品東南亞拓銷團，率領食品、健康與生活用品等共15家企業，前往越南胡志明市與馬來西亞吉隆坡拓銷，辦理超過120場次洽談，共對接55家通路及企業，促成924萬美元商機。

全國商業總會於3月20日至25日辦理「2025台灣消費性產品東南亞拓銷團」，理事長許舒博今天透過新聞稿表示，東南亞市場正快速成長，台灣企業擁有獨特優勢，越南與馬來西亞為東協2大重要經濟體，與台灣經貿往來密切。

根據最新貿易資料，2024年台灣與馬來西亞的貿易總額已達345億美元，排名第7；2024年台灣與越南的貿易總額達221億美元，位居第9，都是台灣在東協排名前10的重要貿易夥伴。

駐胡志明市台北經濟文化辦事處長韓國耀表示，台越經貿關係自1992年建立以來發展迅速，截至2025年1月，台商在越南的累計投資金額已達410.28億美元，展現對越南市場的高度信心。台灣正積極推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），期盼進一步促進雙邊貿易與投資。

韓國耀指出，越南政府已啟動「2050年國家氣候變遷戰略」，推動低碳經濟，綠色轉型與ESG（環境保護、社會責任及公司治理）已成全球趨勢，台商來越投資應關注節能減碳與環保議題，以掌握永續發展商機。

吉隆坡台灣貿易中心主任彭湘尹表示，台灣消費品向來深受馬來西亞市場青睞，並成為推動台馬雙邊貿易成長的重要產品類別。近年來，雙邊貿易額持續增長，2024年較2023年成長38.5%，顯示台馬經濟合作的強勁發展。

許舒博表示，2025台灣消費性產品東南亞拓銷團帶領綜合食品、伴手禮及居家生活等領域的優質業者，參與企業包括維格餅家、妮娜巧克力、明青健康產業鏈和愛菲斯居家美學等品牌，從烘焙糕餅、精品巧克力、健康用品與居家美學，充分展現台灣產品的多元魅力。

許舒博表示，這次拓銷團透過實地交流，促成超過120場次洽談，共計對接55家通路及企業，讓MIT（台灣製造）產品深入越南、馬來西亞市場，提升國際影響力。