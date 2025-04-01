製造業無薪假趨緩？又一家玩具製造業者因「這原因」宣布實施無薪假

勞動部1日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前有123家，1,989人實施無薪假，較上期增14家、34人。其中製造業無薪假人數占比達七成七。勞動部表示，這期一家金屬製品業停止90多人無薪假，但一家玩具製造業者增加70人無薪假。

統計顯示，製造業目前有71家、1,538人實施無薪假，較上期增加5家、人數則減少十人。其中，金屬機電業有1,143人實施無薪假，較上期減少90人。至於資訊電子業有195人、化學工業有93人實施無薪假，皆呈持平；民生工業有107人實施無薪假，較上期增加74人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這期有一家金屬製品業者因訂單回穩停止90多人無薪假；不過在民生工業中有一家玩具製造業者增加70多人無薪假，主因是受到物料供應鏈問題的衝擊，因此實施2個月無薪假，每月休三至八天，該業者在2022年也曾實施過。

王金蓉表示，這期無薪假情況算是持平；若從去年下半年實施人數約4,000、5,000人，到今年初約2,000人左右，整體無薪假趨勢是有下降；現在製造業占多數，但也都是個別事業單位的問題，並沒有發現產業結構上的狀況，勞動部將持續觀察。